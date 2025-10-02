AKTIE IM FOKUS: Formycon klar erholt - Einigung auf US-Start für FYB203

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Durchbruch für den Wirkstoff FYB203 in den USA haben sich die Aktien von Formycon am Donnerstagmorgen kräftig erholt. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere des Biosimilar-Spezialisten um fast 6 Prozent über ihren Xetra-Schluss und nähern sich mit 24,30 Euro ihrer 50-Tage-Linie.

Nach einer Einigung mit Regeneron kann der Marktstart des Nachahmerpräparats von Eylea nun spätestens im vierten Quartal 2026 erfolgen. Vermarktungspartner dafür ist Valorum Biologics. Börsianer sprachen von einem Meilenstein für Formycon.

Eylea ist ein milliardenschweres Augenmittel von Bayer , die US-Rechte liegen aber bei Regeneron./ag/jha/