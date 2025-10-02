Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy erneut auf Rekord - Analysten stocken Ziele auf

dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens Energy haben am Donnerstagmorgen mit 108,30 Euro einen Rekordstand erreicht. Das Jahresplus der Papiere des Energietechnikkonzerns liegt damit bei 115 Prozent. Nur Rheinmetall sind im Dax noch klar besser.

Berenberg-Analyst Richard Dawson hält die Aktien von Siemens Energy für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Goldman Sachs setzte sogar 124 Euro an.

Berenberg-Experte Dawson sieht weiter ein günstiges Nachfrageumfeld und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch unter dem inneren Wert./ag/jha/

