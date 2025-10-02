ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Vorab-Briefing zu den Drittquartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Der künftig reine Reifenhersteller erwarte einen leichten Rückgang der Reifenabsatzmenge im Vergleich zum Vorjahresquartal, kommentierte Harry Martin am Mittwochabend. Dieser werde zwar geringer ausfallen als im Vorquartal, doch er selbst sei bislang von einem knappen Anstieg ausgegangen. Es seien weiterhin Fragen offen rund um die Reifenmargen und den Verkauf von ContiTech./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC

