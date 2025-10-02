Werbung ausblenden

EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2025 / 10:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Peter
Nachname(n):Mümmler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LPKF Laser & Electronics SE

b) LEI

529900BCQXUJL7J96G45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006450000

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,00 EUR42.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,0000 EUR42.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

02.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Internet:www.lpkf.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101024 02.10.2025 CET/CEST

