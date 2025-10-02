Werbung ausblenden

EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2025 / 16:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Mathias
Nachname(n):Kiep

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000TUAG505

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,728 EUR9.853,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,7280 EUR9.853,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Stuttgart
MIC:XSTU

02.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet:www.tuigroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101028 02.10.2025 CET/CEST

TUI

