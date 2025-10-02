Große Nachfrage: Hensoldt baut Radar-Produktion aus

Der Rüstungszulieferer Hensoldt erweitert angesichts der großen Nachfrage seine Produktionskapazitäten für Radare in Ulm.

Dort sollen von 2027 an 1000 Radare pro Jahr für die Luftverteidigung und Drohnenabwehr produziert werden, wie der Sensorik- und Radar-Spezialist am Donnerstag mitteilte. In der Nähe von Ulm, wo Hensoldt bereits 3000 Mitarbeiter beschäftigt, sei dafür eine Industriehalle angemietet worden, Hensoldt investiere dort einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

"Durch den massiven Kapazitätsaufbau der Produktion der letzten zwei Jahre stoßen wir an die Grenzen des Raumangebotes am Standort Ulm", sagte Finanzchef Christian Ladurner. "Unsere Hauptkunden - allen voran die Bundeswehr - haben einen dringenden Bedarf, und unter den gegenwärtigen Strukturen sind wir nicht in der Lage, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dafür haben wir jetzt eine Lösung gefunden."