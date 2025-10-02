IRW-News: Golden Cariboo Reosurces LTD: Golden Cariboo präsentiert Gold-Quarz-Minenprojekt Quesnelle bei der Rohstoffmesse München 2025 von 3. bis 4. Oktober

IRW-PRESS: Golden Cariboo Reosurces LTD: Golden Cariboo präsentiert Gold-Quarz-Minenprojekt Quesnelle bei der Rohstoffmesse München 2025 von 3. bis 4. Oktober

2. Oktober 2025 / MÜNCHEN, Deutschland / IRW-Press / Golden Cariboo Resources Ltd. (Golden Cariboo oder das Unternehmen) (CSE: GCC | OTC: GCCFF | WKN: A402CQ | FWB: 3TZ) freut sich, Aktionäre und auf Rohstoffe fokussierte Investoren darüber zu informieren, dass das Unternehmen bei der Rohstoffmesse München 2025 von 3. bis 4. Oktober 2025 ausstellen und am 4. Oktober um 13:30 Uhr Ortszeit (MESZ) eine Präsentation halten wird.

Die Teilnehmer sind eingeladen, am Stand Nr. 39 vorbeizuschauen, um das Team kennenzulernen und mehr über die Explorationsaktivitäten von Golden Cariboo in der historischen Goldregion Cariboo in British Columbia zu erfahren.

Wir freuen uns darauf, mit europäischen Investoren in Kontakt zu treten und sie über die jüngsten Fortschritte von Golden Cariboo in der Goldregion Cariboo zu informieren, sagte President und CEO J. Frank Callaghan. Angesichts einer wachsenden Aktionärsbasis in Europa ist München der ideale Ort, um unsere Ergebnisse, unser Programm für 2025 und die bevorstehenden Katalysatoren vorzustellen.

Über die Rohstoffmesse München

Die Rohstoffmesse München kehrt von 3. bis 4. Oktober 2025 in die Kleine Olympiahalle in München zurück und bringt private und institutionelle Investoren mit Rohstoffproduzenten sowie Erschließungs- und Explorationsunternehmen aus allen Teilen der Welt zusammen. Die ausstellenden Unternehmen werden ihre neuesten Entwicklungen einem großen Publikum von Investoren präsentieren und dabei erstklassige Networking-Möglichkeiten bieten, die direkte Gespräche mit den teilnehmenden CEOs und Branchenexperten ermöglichen. Investitionen in Rohstoffaktien können Diversifizierung, Inflationsschutz und das Potenzial für attraktive Renditen und langfristige Stabilität bieten. Angesichts der globalen Wirtschaftstrends und der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um diese Möglichkeiten zu erkunden. Laut den Veranstaltern der Konferenz nehmen 113 Unternehmen teil und mehr als 1.000 private Investoren haben sich zur Teilnahme angemeldet.

Details der Veranstaltung

- Konferenz: Rohstoffmesse München

- Datum: 3. bis 4. Oktober 2025

- Unternehmenspräsentation: 4. Oktober, 13:30 Uhr (MESZ)

- Ausstellungsort: Stand Nr. 39

- Ort: Kleine Olympiahalle München, München, Deutschland

Über Golden Cariboo Resources Ltd.

Golden Cariboo Resources Ltd. entdeckt den Cariboo-Goldrausch neu, indem es zielgerichtete Bohr- und Schürfgrabungsprogramme in seinem Konzessionsgebiet der Gold-Quarz-Mine Quesnelle durchführt, das an das Konzessionsgebiet von Osisko Development (NSE: ODV / TSX-V: ODV) grenzt, teilweise mit diesem am nördlichen Ende des Goldprojekts Cariboo verflochten ist und sich entlang eines günstigen Korridors neben den Aufschiebungen Spanish und Eureka auf einer Fläche von 94.899 ha (234.501 Acres) befindet. Früher wurden in über 101 Seifengoldbächen im 90 km (56 mi) langen Abschnitt von der Mine Cariboo Hudson im Norden bis zum Konzessionsgebiet der Gold-Quarz-Mine Quesnelle Erfolge verzeichnet und der erfolgreiche Seifenabbau wird bis heute fortgesetzt.

Das Konzessionsgebiet der Gold-Quarz-Mine Quesnelle von Golden Cariboo liegt 4 km (2,5 mi) nordöstlich von Hixon im Zentrum von British Columbia und ist über eine Straße zugänglich. Das Konzessionsgebiet umfasst die Quarz-Gold-Silber-Lagerstätte Quesnelle, die 1865 entdeckt wurde und sich über ein Gebiet von etwa 150 m mal 150 m (< 6 Acres) in der Zone Main erstreckt, die über Hixon Creek verläuft. Alles in allem weist die geologische Beschaffenheit der Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet der Gold-Quarz-Mine Quesnelle des Unternehmens starke Ähnlichkeiten mit der Goldlagerstätte Spanish Mountain auf, die 120 km (75 mi) südöstlich entlang desselben geologischen Abschnitts liegt. Als in Sediment enthaltene Erzgang- (SHV)-Lagerstätte wird die Lagerstätte Spanish Mountain der epizonalen orogenen Unterklasse der Goldlagerstätten zugeordnet, zu der einige der größten Lagerstätten der Welt zählen, wie etwa Muruntau (Usbekistan) und Bendigo (Australien).

Im Namen des Board of Directors

J. Frank Callaghan

J. Frank Callaghan, President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

J. Frank Callaghan, President & CEO

Tel.: 604-669-6463

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81248/GCCMunichConferenceOctober12025_de_PRcom.001.png

Weder die CSE Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweise:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Geschäftsaktivitäten und Pläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig durch Wörter wie kann, würde, könnte, sollte, wird, beabsichtigt, plant, erwartet, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke identifiziert und beinhalten Informationen über die Erwartung, dass das Unternehmen alle erforderlichen Befreiungen und Genehmigungen erhält, um das Angebot abzuschließen die Erwartung, dass das Unternehmen das Angebot zu den bekannt gegebenen Bedingungen oder überhaupt abschließen wird; die Erwartung, dass die Erlöse für die Exploration von Grundstücken und als allgemeines Betriebskapital verwendet werden; die Explorationspläne des Unternehmens in Bezug auf sein Grundstück Quesnelle Gold Quartz Mine; und die erwartete Beteiligung des Insiders am Angebot.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen des Managements, darunter unter anderem, dass das Unternehmen alle erforderlichen Ausnahmegenehmigungen und Zulassungen erhält, um das Angebot abzuschließen; dass das Unternehmen das Angebot zu den bekannt gegebenen Bedingungen oder überhaupt abschließen wird; dass die Erlöse für die Exploration von Grundstücken und als allgemeines Betriebskapital verwendet werden; dass das Unternehmen über die erforderlichen Ressourcen verfügt, um seine Explorationspläne fortzusetzen; dass das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Geschäftspläne nicht auf regulatorische oder andere Hindernisse stößt; dass der Insider an dem Angebot zu den derzeit vom Management erwarteten Bedingungen und in der derzeit erwarteten Höhe teilnimmt; und dass das Unternehmen sich auf die Befreiung von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärs-Zustimmungsanforderungen auf der erwarteten Grundlage verlassen kann.

Darüber hinaus beinhalten zukunftsgerichtete Informationen eine Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: dass das Unternehmen nicht die erforderlichen Befreiungen und Genehmigungen erhält, um das Angebot abzuschließen; dass das Unternehmen das Angebot nicht zu den bekannt gegebenen Bedingungen oder überhaupt nicht abschließt; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Erlöse für die Exploration von Grundstücken und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden; dass dem Unternehmen unerwartete Kosten entstehen; dass das Unternehmen möglicherweise nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügt, um seine Explorationspläne zu verfolgen; dass die Geschäftstätigkeit des Unternehmens durch mögliche zukünftige gesetzliche Vorschriften und Kontrollen oder durch Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften beeinträchtigt werden könnte; dass der Insider möglicherweise nicht zu den derzeit vom Management erwarteten Bedingungen und in der derzeit erwarteten Höhe oder überhaupt nicht an dem Angebot teilnimmt; und dass das Unternehmen sich möglicherweise nicht auf die Befreiung von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärs-Zustimmungsanforderungen auf der derzeit erwarteten Grundlage verlassen kann. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Weder das Unternehmen noch seine Vertreter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung ab. Weder das Unternehmen noch seine Vertreter übernehmen Ihnen oder anderen Personen gegenüber eine Haftung aus Vertrag, unerlaubter Handlung, Treuhandverhältnis oder anderweitig, die sich aus der Verwendung der Informationen in dieser Pressemitteilung durch Sie oder Ihre Vertreter oder aus Auslassungen in den Informationen in dieser Pressemitteilung ergibt.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer ursprünglichen Veröffentlichung. Das Unternehmen hat keine Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81248

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81248&tr=1

