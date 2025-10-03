Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Auto1 auf 'Positive Catalyst Watch'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

