EQS-News: Cosentino führt seine neue Marke Éclos® ein: eine innovative Generation mineralischer Oberflächen mit Inlayr®-Technologie

Cosentino führt seine neue Marke Éclos® ein: eine innovative Generation mineralischer Oberflächen mit Inlayr®-Technologie



Éclos® führt eine neue Kategorie mineralischer Oberflächen ohne kristallines Siliziumdioxid, mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und einem bahnbrechenden Schichtensystem ein

In seine Entwicklung flossen mehr als 28.000 Stunden Forschung und mehr als 1.500 Stunden Tests ein, die von den Abteilungen für Forschung und Entwicklung und für Produkte von Cosentino durchgeführt wurden.

Mit Éclos® erweitert Cosentino sein Markenportfolio neben Silestone®, Dekton® und Sensa by Cosentino®.

MADRID, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Cosentino, ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und dem Vertrieb innovativer Oberflächen für Architektur und Design, gibt die weltweite Markteinführung seiner neuen Mineraloberflächenmarke Éclos® bekannt, die auf den Küchen- und Badezimmer-Arbeitsflächenmarkt ausgerichtet ist. Diese Markteinführung ist ein Meilenstein in der weltweiten Branche, da eine völlig neue Kategorie eingeführt wird: „Inlayered Mineral Surface" basierend auf der Inlayr® Design-Technologie.

Éclos® kombiniert überragende physikalische und mechanische Eigenschaften, ein 3D-integriertes Design und eine kristalline Siliziumdioxid-freie Zusammensetzung, während gleichzeitig mehr als 50 % recycelte Materialien enthalten sind. Diese Innovation unterstreicht das Engagement von Cosentino für Nachhaltigkeit und Sicherheit des Verarbeitungspersonals.

„Seit unserer Gründung haben wir uns verpflichtet, in puncto Innovation zu führen, anstatt Trends zu folgen. So wie wir es mit Silestone®, Dekton® und zuletzt mit der Hybriq+®-Technologie für Silestone® getan haben. Éclos® stellt einen neuen Wendepunkt für unsere Branche dar, eine Entwicklung, die auf reale Marktbedürfnisse reagiert und die Zukunft vorwegnimmt", so Pilar Cosentino, CEO der Cosentino Group.

Wie Silestone® im Jahr 1990 und Dekton® im Jahr 2013 stellt Éclos® einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung von Oberflächen für Architektur und Design dar. Seine Entwicklung, an der 50 spezialisierte Forscher aus verschiedenen Bereichen beteiligt waren, erforderte mehr als 28.000 Stunden Forschung und mehr als 1.500 Stunden Tests, die hauptsächlich in den F&E- und Produktabteilungen des Unternehmens stattfanden.

Inlayr®-Technologie: mehrschichtiges Design mit 3D -Realismus

Die Inlayr®-Technologie ermöglicht die Herstellung von Éclos® mit Hilfe eines Schichtsystems. Dank eines fortschrittlichen robotertechnischen Prozesses und innovativer Dekorationstechniken erhält die gesamte Oberfläche ein 3D-Design mit einzigartigen Adern und Mustern und beispielloser Tiefe und Konsistenz. Das Ergebnis ist eine Oberfläche mit einem dreidimensionalen Design, das in die Kanten integriert ist, mit realistischer Ästhetik und einer natürlichen Haptik, die den Industriestandard neu definiert.

Pionier bei der Komposition: kein kristallines Siliziumdioxid und fast 90 % recyceltes Material

Éclos® stellt auch eine bahnbrechende Entwicklung in der Zusammensetzung von Mineraloberflächen dar. Die erste Kollektion, die in den kommenden Monaten weltweit erhältlich sein wird, hat keine kristalline Kieselsäure in ihrer Formulierung. Darüber hinaus bestehen alle Farbausführungen zu mindestens 50 % aus recycelten Materialien, einige Farben sogar zu fast 90 % aus recycelten Materialien, was Cosentinos Engagement für die Kreislaufwirtschaft unterstreicht.

Die Zusammensetzung und die speziell für dieses neue Produkt entwickelte Formulierung verleihen Éclos® eine bessere Flexibilität, Duktilität und Stoßfestigkeit, sodass es für Verarbeiter und Fachleute aus der Industrie einfacher zu handhaben und zu installieren ist.

Darüber hinaus bietet Éclos® dank der Inlayr®-Technologieeine höhere Hitzebeständigkeit, die Temperaturen bis zu 220 °C standhält, einschließlich des direkten Kontakts mit Kochgeschirr unmittelbar nach dem Gebrauch, was es zu einer idealen Lösung für Küchenarbeitsflächen und andere anspruchsvolle Anwendungen macht.

Ein Paradigmenwechsel in einer sich wandelnden globalen Industrie

In einem Umfeld, das von protektionistischen Maßnahmen, Zollstreitigkeiten und wachsenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Materialien wie Quarz bestimmt wird, ist Cosentino mit Éclos® einmal mehr Vorreiter. Diese neue Oberflächenkategorie soll den Sektor umgestalten und bietet eine sichere, nachhaltige, ästhetisch ansprechende und hochwertige Alternative.

Jüngsten Berichten zufolge wird der weltweite Markt für Arbeitsplatten bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3 % auf 50 Mrd. USD und 650 Mio. Quadratmeter anwachsen, von denen 100 Mio. Quadratmeter auf Mineral- und Porzellanoberflächen entfallen werden. Die USA werden der größte Markt bleiben, während das größte Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in den Entwicklungsländern erwartet wird.

Informationen zu Cosentino

Cosentino ist ein weltweit tätiges spanisches Unternehmen in Familienbesitz, das innovative, nachhaltige und hochwertige Oberflächen für die Welt der Architektur und des Designs herstellt und vertreibt. Als führendes Unternehmen konzipiert und antizipiert es gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern Lösungen, die sich durch Design und Nutzen auszeichnen und das Leben der Menschen inspirieren. Dieses Ziel ist dank der bahnbrechenden und führenden Marken in ihren jeweiligen Segmenten wie Silestone®, Dekton® oder Sensa by Cosentino® möglich, deren Oberflächen die Schaffung einzigartiger Umgebungen und Designs für das Zuhause und öffentliche Räume ermöglichen.

Cosentino vertreibt ihre Produkte von seinem Hauptsitz in Almería (Spanien) aus in mehr als 120 Ländern. Derzeit hat das Unternehmen in 32 von ihnen Tochtergesellschaften oder eigene kommerzielle Anlagen. Das multinationale Unternehmen verfügt über neun Produktionsstätten (acht in Almería, Spanien, und eine in Brasilien), ein intelligentes Logistikzentrum in Spanien und mehr als 180 Handels- und Vertriebseinrichtungen auf der ganzen Welt. Mehr als 90 % des Umsatzes der Cosentino Group wird auf internationalen Märkten erzielt. www.cosentino.com

