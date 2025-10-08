Original-Research: Intellego Technologies AB (von Montega AG): n.a.

Werbung ausblenden

Original-Research: Intellego Technologies AB - von Montega AG

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Intellego Technologies AB - von Montega AG

08.10.2025 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Intellego Technologies AB

     Unternehmen:               Intellego Technologies AB
     ISIN:                      SE0016075063

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                n.a.
     seit:                      08.10.2025
     Kursziel:                  n.a.
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Rating ausgesetzt: Aktuelles Maß an Transparenz nicht ausreichend für
grundlegende Bewertung

Wir betrachten die Dosimeter von Intellego als marktführendes Produkt, eine
Einschätzung, die sowohl durch akademische Validierungen als auch durch
positive Rückmeldungen aus der Industrie gestützt wird. Nach unserer Analyse
positioniert sich Intellego im strategischen "Sweet Spot" des Marktes für
UV-Prozesstechnologien und verfügt damit über attraktive Potenziale
hinsichtlich Preissetzungsmacht und überdurchschnittlicher
Margenentwicklung. Zudem hat das Unternehmen erfolgreiche Partnerschaften
mit etablierten Industrieakteuren wie Henkel und Likang aufgebaut, was die
hohe Qualität und Akzeptanz seiner Produkte zusätzlich untermauert.

Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen sowie unter
Berücksichtigung des Zeitpunkts und der Auswirkungen der jüngsten
Pressemitteilungen sehen wir uns derzeit nicht in der Lage, eine hinreichend
verlässliche Einschätzung der operativen und finanziellen Leistungsfähigkeit
von Intellego Technologies AB vorzunehmen. Bis auf Weiteres setzen wir daher
unsere Bewertung des Unternehmens aus

Die wesentlichen Gründe für unsere vorsichtige Einschätzung liegen in der
weiterhin begrenzten - und aus unserer Sicht bislang nicht wesentlich
verbesserten - Transparenz in zentralen Bereichen der Geschäftsentwicklung
von Intellego. Diese Punkte werden in den folgenden Abschnitten näher
erläutert.

Kundenstruktur und Transparenz beim Wachstum: Ein Bereich, in dem bislang
keine ausreichende Transparenz vorliegt, betrifft die Zusammensetzung der
Kundenbasis von Intellego sowie die wesentlichen Treiber des
außergewöhnlichen Umsatzwachstums, das das Marktwachstum um ein Vielfaches
übersteigt. Wir verfügen derzeit nicht über genügend Einblick, welche
Kunden, Regionen und Produkte die Performance maßgeblich beeinflussen und
wie sich diese in den berichteten Finanzkennzahlen widerspiegeln. Der
kürzlich angekündigte YUVIO-Vertrag, der potenziell von Bedeutung ist, hat
unserer Einschätzung nach mehr Fragen als Antworten aufgeworfen, da uns
keine weiterführenden Informationen vorliegen - abgesehen von der Tatsache,
dass es sich um den Verkauf von Geräten an einen langjährigen Partner
handelt. Obwohl wir anerkennen, dass Unternehmen nicht verpflichtet sind,
derartige Details offenzulegen, sind wir der Ansicht, dass ein Unternehmen
mit der berichteten Dynamik von Intellego und dem damit verbundenen hohen
Maß an Beachtung am Markt dringend mehr Transparenz über seine breitere
Kundenbasis bieten sollte, um eine faire Marktbewertung zu ermöglichen.

Cash Flow und Zahlungsbedingungen: Dieses Bedürfnis nach Klarheit erstreckt
sich auch auf die Cashflow-Dynamik des Unternehmens. Trotz Verbesserungen
auf absoluter Basis bleibt die Diskrepanz zwischen ausgewiesenem Ergebnis
und operativer Cashgenerierung weiterhin bemerkenswert. Zwar zeigen die
Werte im Vergleich zu 2024 Fortschritte, dennoch sind die
Forderungslaufzeiten (DSO) nach wie vor hoch - mit 170 Tagen im zweiten
Quartal. Angesichts des starken Produktportfolios bleibt unklar, warum
Intellego derart lange Zahlungsziele gewähren muss, zumal dieser Aspekt von
Investoren kritisch beobachtet wird.

Intellego hat angekündigt, im Q3-Bericht signifikante
Transparenzverbesserungen vorzunehmen. Dies könnte eine Grundlage dafür
bieten, unser Rating wieder aufzunehmen und ein Kursziel zu veröffentlichen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. +++
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aefe7820ea1416a19d52c2bda5c436bd

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

