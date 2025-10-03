Werbung ausblenden

Kreise: 3M erwägt Verkauf von Unternehmensteilen in Milliardenhöhe

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Mischkonzern 3M erwägt Kreisen zufolge den Verkauf von Geschäftsteilen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar. Dabei gehe es um Bereiche des Industriegeschäfts mit geringem Wachstum, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Unternehmen habe das Thema zwar mit der US-Investmentbank Goldman Sachs besprochen, eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. So könnte sich 3M auch entscheiden, mit der bisherigen Struktur weiterzuarbeiten.

Vertreter der beiden Unternehmen wollten sich der Agentur zufolge nicht zu dem Thema äußern. Der Aktienkurs von 3M drehte nach Bekanntwerden der Neuigkeiten leicht ins Plus./he/ck

