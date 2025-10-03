Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Herbst der Reformen

dpa-AFX · Uhr
STRAUBING (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Herbst der Reformen:

"Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Arbeitgeber, Rainer Dulger, wurde vor Kurzem in einem Interview gefragt, ob nicht auch die Reichen in diesem Land etwas dazu beisteuern sollten, dass dieses Land wieder besser funktioniert. Seine Antwort: Da brauche man gleich gar nicht anfangen, da käme kaum etwas zusammen! (...) Ja, das ist die Antwort: Wer so manchen ganz Reichen fragt, ob er nicht bereit wäre, stärker mitzuhelfen, dass es in unserer Gesellschaft wieder mehr Solidarität für alle gibt, der stößt oft genug auf ganz taube Ohren."/yyzz/DP/men

