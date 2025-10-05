EQS-News: Yutong präsentiert auf der Busworld Europe 2025 seine EV Long-Life-Technologie und erhält sieben bedeutende Auszeichnungen

EQS-News: Yutong Bus / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

BRÜSSEL, 5. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Yutong Bus („Yutong"; SHA: 600066), ein weltweit führender Hersteller von Elektrobussen, präsentierte auf der Busworld Europe 2025 in Brüssel, Belgien, unter dem Motto „Think Eco, Move Green" seine Elektrobussen, die EV Long-Life Tech, die eine gleiche Lebensdauer von Fahrzeug und Batterie erreicht, sowie die Flottenmanagement-Plattform Link+.

Auf der Messe erhielt Yutong insgesamt sieben Auszeichnungen und wurde für seine herausragenden Leistungen in den Bereichen Fahrzeugleistung, Sicherheit und Umweltschutz hoch gelobt. Unter diesen erhielt der Yutong U15 die renommierte Auszeichnung „Grand Award Bus", während der Daimler ECITARO und der EBUSCO 3.0 den zweiten bzw. dritten Platz belegten. Darüber hinaus erhielt der U15 drei weitere Auszeichnungen: das „Label of Excellence Safety Bus", das „Label of Excellence Ecology Bus" und das „Label of Excellence Design Bus", was seine herausragende Produktstärke als Premium-Stadtbuslösung unterstreicht. Der Yutong T14E wurde mit dem „Grand Award Coach" ausgezeichnet, der DaimlerSETRA S 515 HD und der Yutong IC12E belegten den zweiten bzw. dritten Platz, und der Yutong IC12E erhielt das „Label of Excellence Ecology Coach". Darüber hinaus wurde das Flottenmanagementsystem Link+ von Yutong mit dem Goldpreis des Busworld Digital Award ausgezeichnet, während BUS CONNECT von ZF und SECURE CENTRAL GATEWAY von Bosch jeweils den Silber- und Bronzepreis erhielten.

Yutong Bus hat auf der Busworld Europe 2025 vier batteriebetriebene Busserien vorgestellt, die für verschiedene Einsatzzwecke wie den städtischen Nahverkehr, den Überlandverkehr und den Premium-Reisebusverkehr geeignet sind und damit die Kernkompetenz der High-End-Produktpalette des Unternehmens unter Beweis stellen.

Der 14 m lange, ultra-luxuriöse, batteriebetriebene Reisebus T14E ist mit 621- oder 704-kWh-Batterien erhältlich und bietet eine Reichweite von bis zu 850 km. Er verfügt über 61 Sitzplätze, einen 8,5 m³ großen Gepäckraum, ein 360-Grad-Surround-Soundsystem und einen NFC-Digitalschlüssel für den Zugriff über das Mobiltelefon, was den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Der Reisebus verfügt außerdem über ein kontinuierliches Dämpfungsregelsystem (CDC) in Kombination mit einer Luftfederung für eine intelligente adaptive Fahrwerksanpassung sowie eine Hebevorrichtung für Fahrgäste mit Behinderungen.

verfügt über eine neue Generation von Batterien mit hoher Energiedichte und einem Energieverbrauch von 0,67 kWh/km unter SORT2-Bedingungen. Er bietet eine maximale Reichweite von 675 Kilometern und eine Steigfähigkeit von 25 %. Die doppelten, flüssigkeitsgekühlten Hochleistungs-Ladestationen ermöglichen es einem einzelnen Ladegerät, 700 A zu liefern, und zwei Ladegeräten, 1.400 A zu liefern, wodurch eine Aufladung von 12 % auf 100 % in etwa 1,2 Stunden erreicht wird. Der 15 m lange Premium-Stadtbus Benchmark U15 erreicht unter SORT2-Bedingungen eine maximale Reichweite von 850 km und bietet Platz für bis zu 90 Fahrgäste. Das Fahrzeug ist mit dem Flottenmanagementsystem Link+ ausgestattet, das eine Echtzeit-Visualisierung der Betriebsdaten ermöglicht und sicherere, effizientere Betriebslösungen für den öffentlichen Nahverkehr bietet. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch die Modelle U11DD und U12 vorgestellt, die das vielfältige Produktportfolio von Yutong auf dem europäischen Markt weiter bereichern.

Yutong präsentiert sein vielfältiges Produktportfolio und reagiert mit der Einführung von EV Long-Life Tech auf den Fokus der Branche auf den gesamten Lebenszykluswert von Elektrobussen. Vor dem Hintergrund, dass die Elektrifizierung weiterhin der vorherrschende Trend ist, richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit vor allem auf die Sicherheit der Batterien und die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Durch die Weiterentwicklung seiner Kerntechnologien in den Bereichen Batterie, Motor und Steuerung hat Yutong ein langlebiges Fahrzeugdesign entwickelt, das eine Lebensdauer von 15 Jahren oder eine Gesamtlaufleistung von 1,5 Millionen Kilometern erreicht und damit die „gleiche Lebensdauer von Fahrzeug und Batterie" zur Realität macht. Die Innovation bietet auch umfassendere gesellschaftliche Vorteile, darunter geringere CO2-Emissionen, eine geringere Abhängigkeit von Ressourcen und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft.

In der Zwischenzeit erweitert Yutong seine technologischen Vorteile auf den Betrieb und den Service und etabliert eine End-to-End-Lösung, die den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs abdeckt – einschließlich intelligenter Konnektivität, effizienter Aufladung und umfassendem Service-Support. Yutong bot End-to-End-Lösungen für den gesamten Fahrzeuglebenszyklus an, darunter intelligente Konnektivität, effizientes Laden und Service-Support. Das Flottenmanagementsystem Link+ bietet eine optimierte Lösung für „Verwaltung, Nutzung, Wartung und Reparatur", die Betreibern dabei unterstützt, Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern. Die Servicemarke EnRoute+ von Yutong basiert auf acht zentralen Verpflichtungen, die Bereiche wie das Servicenetzwerk und die Ersatzteilversorgung abdecken. Das Unternehmen hat ein zentrales Ersatzteillager in Frankreich eingerichtet, das durch 16 Vorratsdepots ergänzt wird und zusammen ein zweistufiges europäisches Ersatzteilversorgungssystem bildet. Derzeit hat Yutong 32 autorisierte Servicestationen in ganz Europa eingerichtet, mit rund 90 professionellen Servicemitarbeitern, um Kunden vielfältige Servicelösungen anzubieten, darunter Full-Service-Verträge, mobile Wartungstouren und technischer Support vor Ort – damit werden unterschiedliche betriebliche Anforderungen umfassend abgedeckt.

Von der Forschung und Entwicklung neuer Energietechnologien über die Produktherstellung bis hin zu Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg hat Yutong stets das Ziel „Schaffung eines größeren Mehrwerts für die Gesellschaft" als seine zentrale Triebkraft verinnerlicht. Auch in Zukunft wird Yutong durch Innovation eine bessere Mobilität fördern, seine Verpflichtungen gegenüber Kunden weltweit erfüllen und mit seinen führenden Produkten und systematischen Lösungen aktiv seine soziale Verantwortung als Unternehmen wahrnehmen.

Bitte besuchen Sie den Yutong-Stand in Halle 3, 305, oder besuchen Sie https://en.yutong.com/ für weitere Informationen.

