Israels Geisel-Beauftragter trifft sich mit Rot-Kreuz-Vertreter

TEL AVIV (dpa-AFX) - Vor der erhofften Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas hat sich Israels Geisel-Beauftragter Gal Hirsch bereits mit einem Repräsentanten des Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) getroffen. Hirsch schrieb auf der Plattform X, es handele sich um ein "Vorbereitungstreffen" mit Julien Lerisson, Chef der IKRK-Delegation in Israel und den Palästinensischen Gebieten.

Bei früheren Freilassungen israelischer Geiseln während Waffenruhe-Phasen im Gaza-Krieg hatten IKRK-Vertreter eine wichtige Rolle bei der Übergabe gespielt.

Bei indirekten Gesprächen zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Ägypten soll über Details einer Übergabe der verbliebenen 48 Geiseln - von denen noch 20 am Leben sein sollen - im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump verhandelt werden. Im Falle einer Einigung soll sofort eine Waffenruhe in Kraft treten, Israel müsste im Gegenzug Hunderte palästinensische Häftlinge freilassen./le/DP/he