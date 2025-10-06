ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen./rob/gl/ajx

