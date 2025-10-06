Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Redcare Pharmacy
Redcare Pharmacy (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden