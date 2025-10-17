Aktien der Regionalbanken sehen Bounce | Oracle hebt Aussichten an.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Stimmung an der Wall Street hebt sich merklich. Auch die Ratingagentur Moody’s hält die Turbulenzen bei den Regionalbanken für übertrieben, was auch die breite Marktmeinung spiegelt. Wir haben vor dem Opening zahlreiche Ergebnisse aus dem Sektor, die kaum oder gar keine Zeichen einer nachlassenden Kreditqualität ausweisen, wie zum Beispiel bei American Express. Auch Truist Financial, Fifth Third und Regions Financial schlagen die Ertragsziele der Wall Street. Oracle tendiert nach dem gestrigen Analystentag etwas schwächer, obwohl das Management die Aussichten für das Fiskaljahr 2030 weiter angehoben hat. Wir sehen allerdings weiter steigende Kursziele bei Barclays, Guggenheim, Jefferies, Piper Sandler und der UBS.





