ANALYSE-FLASH: UBS belässt Redcare Pharmacy auf 'Sell' - Ziel 82 Euro
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Sell" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe dank der Wiederaufnahme von Rabatten in Deutschland ein elfprozentiges Wachstum mit E-Rezepten gegenüber dem zweiten Quartal erreicht, schrieb Olivier Calvet am Montag in einer ersten Einschätzung. Er rechne mit einer vergleichsweise positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
