EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

06.10.2025 / 08:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 29.September 2025 bis einschließlich 03.Oktober 2025, wurden insgesamt 194.944 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
29.09.202561.529189,899711.684.338,64XETR
29.09.202516.012189,82323.039.449,08CEUX
30.09.202539.073190,14427.429.504,33XETR
01.10.202521.825191,74384.184.808,44XETR
02.10.202514.849191,18692.838.934,28XETR
02.10.20258.010191,10361.530.739,84CEUX
03.10.202519.479188,90963.679.770,50XETR
03.10.202514.167188,83962.675.291,15CEUX
Gesamt194.944190,120437.062.836,25 

06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2208292 06.10.2025 CET/CEST

Heidelberg Materials

