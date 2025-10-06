EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Im Zeitraum vom 29.September 2025 bis einschließlich 03.Oktober 2025, wurden insgesamt 194.944 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 29.09.2025 61.529 189,8997 11.684.338,64 XETR 29.09.2025 16.012 189,8232 3.039.449,08 CEUX 30.09.2025 39.073 190,1442 7.429.504,33 XETR 01.10.2025 21.825 191,7438 4.184.808,44 XETR 02.10.2025 14.849 191,1869 2.838.934,28 XETR 02.10.2025 8.010 191,1036 1.530.739,84 CEUX 03.10.2025 19.479 188,9096 3.679.770,50 XETR 03.10.2025 14.167 188,8396 2.675.291,15 CEUX Gesamt 194.944 190,1204 37.062.836,25

Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland

