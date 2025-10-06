EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
06.10.2025 / 08:57 CET/CEST
Im Zeitraum vom 29.September 2025 bis einschließlich 03.Oktober 2025, wurden insgesamt 194.944 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|Gesamtzahl
der erworbenen Aktien
|Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes
Volumen (€)
|Handelsplatz
|29.09.2025
|61.529
|189,8997
|11.684.338,64
|XETR
|29.09.2025
|16.012
|189,8232
|3.039.449,08
|CEUX
|30.09.2025
|39.073
|190,1442
|7.429.504,33
|XETR
|01.10.2025
|21.825
|191,7438
|4.184.808,44
|XETR
|02.10.2025
|14.849
|191,1869
|2.838.934,28
|XETR
|02.10.2025
|8.010
|191,1036
|1.530.739,84
|CEUX
|03.10.2025
|19.479
|188,9096
|3.679.770,50
|XETR
|03.10.2025
|14.167
|188,8396
|2.675.291,15
|CEUX
|Gesamt
|194.944
|190,1204
|37.062.836,25
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
2208292 06.10.2025 CET/CEST