EQS-News: Vantage sichert sich dreifachen Gewinn bei den Global Forex Awards - Retail 2025

Vantage sichert sich dreifachen Gewinn bei den Global Forex Awards - Retail 2025



08.10.2025 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PORT VILA, Vanuatu, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, ein führender Multi-Asset-Broker, freut sich, einen dreifachen Erfolg bei den Global Forex Awards – Retail 2025 zu verkünden. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen mit:

Best Affiliates Brokerage – Global (Vantage Partners)

Best Trading Support – MENA

Best Trading Platform – Asia

Die Global Forex Awards – Retail werden nun bereits zum sechsten Mal verliehen und zeichnen die besten Unternehmen im Bereich des Devisenhandels für Privatkunden und Online-Handels aus, die außergewöhnlichen Service, Innovation und zuverlässige Lösungen bieten.

Die Auszeichnung „Best Affiliates Brokerage – Global" unterstreicht den Erfolg von Vantage Partners, dem Partnerprogramm des Brokers, das auf Transparenz, Zusammenarbeit und langfristigem Nutzen beruht. Mit fortschrittlichen Tools und engagiertem Support hat es sich zu einem der anerkanntesten Programme der Branche entwickelt.

Die Auszeichnung „Best Trading Support – MENA" spiegelt den Fokus von Vantage auf Kundenschulung, mehrsprachigen Support und maßgeschneiderte Ressourcen wider und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, globale Expertise mit lokalem Service zu verbinden.

Mit der Auszeichnung „Best Trading Platform – Asia" wird das Engagement von Vantage bei der Weiterentwicklung seiner Handelsplattform gewürdigt, von der schnelleren Ausführung bis hin zum benutzerfreundlichen Design, das fortschrittliche Funktionen und Tools zur Unterstützung von Händlern aller Ebenen bietet.

Marc Despallieres, Chief Strategy und Trading Officer bei Vantage, sagte:

„Diese Auszeichnungen spiegeln das Vertrauen wider, das unsere Kunden und Partner in uns setzen. Unsere Teams engagieren sich weiterhin für Transparenz, Innovation und Unterstützung, die den Händlern bei ihrer Trading-Erfahrung hilft. Wir bedanken uns bei unseren Kunden, Partnern und der breiteren Handelsgemeinschaft für diese Anerkennung."

Mit mehr als 15 Jahren Branchenerfahrung und strenger aufsichtsrechtlicher Kontrolle baut Vantage weiterhin ein kundenorientiertes Handelsumfeld auf.

Besuchen Sie Vantage Markets für weitere Informationen.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

trade smarter @vantage

RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, alles verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Er ist nicht für Länder bestimmt, in denen der Vertrieb eingeschränkt ist. Die Leser sollten unabhängigen professionellen Rat einholen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Jegliche Nutzung der bereitgestellten Informationen erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.

