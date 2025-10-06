EQS-News: Pentixapharm präsentiert erweiterte CXCR4-Radiopharmazeutika-Plattform mit neuen klinischen Ergebnissen auf EANM 2025 Kongress

EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Research Update

Pentixapharm präsentiert erweiterte CXCR4-Radiopharmazeutika-Plattform mit neuen klinischen Ergebnissen auf EANM 2025 Kongress

Klinische Daten aus unabhängigen prüferinitiierten Studien mit [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor zeigen Potenzial zur verbesserten Diagnostik des Primären Hyperaldosteronismus (PA)

Erste klinische Ergebnisse mit [¹⁷⁷Lu]Lu-PentixaTher beim Menschen zeigen erste therapeutische Aktivität bei Blasenkrebs und unterstreichen die klinische Relevanz von CXCR4 als Zielstruktur

Berlin, Deutschland, 6. Oktober, 2025 – Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP), ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung von Radiopharmazeutika, gab heute die Präsentation umfangreicher klinischer Daten aus unabhängigen prüferinitiierten Studien zu ihrem CXCR4-gerichtetem diagnostischem Leitkandidaten [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor auf dem laufenden Jahreskongress der European Association of Nuclear Medicine (EANM 2025) in Barcelona, Spanien, bekannt.

Auf dem EANM-Kongress werden vier Vorträge und sieben E-Poster neue Daten zur [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor-PET/CT-Bildgebung beim Primären Hyperaldosteronismus (PA) vorstellen – einer Erkrankung, die trotz ihrer Bedeutung als eine der häufigsten Ursachen sekundärer Hypertonie oft nicht erkannt wird. Die Präsentationen umfassen vergleichende klinische Studienergebnisse, in denen [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor mit der derzeitigen invasiven Referenzmethode zu Diagnose von PA, dem adrenalen Venensampling (AVS), verglichen wurde. Die Ergebnisse zeigen das hohe Potenzial von [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor, die Subtypisierung von PA deutlich zu verbessern und damit Therapieentscheidungen sowie das Patientenmanagement bei PA zu optimieren.

Ergänzend zu diesen Ergebnissen in kardiovaskulären und endokrinen Erkrankungen verdeutlicht das wissenschaftliche Programm der EANM 2025 auch die zunehmende Bedeutung von Pentixapharms CXCR4-Plattform in der Onkologie. Zu den Highlights zählen klinische Daten nach Erstanwendung des Kandidaten [¹⁷⁷Lu]Lu-PentixaTher am Menschen in der Behandlung von Blasenkrebs. Die frühen Ergebnisse zeigen erste Anzeichen therapeutischer Aktivität und erweitern die wachsende Datengrundlage, die [¹⁷⁷Lu]Lu-PentixaTher als vielversprechenden Kandidaten für die Präzisionsbehandlung von CXCR4-positiven Tumorerkrankungen unterstützt.

„Die starke wissenschaftliche Präsenz unseres CXCR4-Programms auf der EANM 2025 unterstreicht die klinische Relevanz unserer Plattform und die zunehmende Anerkennung von CXCR4 als zentrale Zielstruktur in verschiedenen Krankheitsbereichen“, sagte Dr. Dirk Pleimes, CEO/CMO der Pentixapharm AG. „Die Ergebnisse im Primären Hyperaldosteronismus zeigen, wie unser Leitkandidat [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor die Diagnostik von Hypertonie-Patienten grundlegend verbessern könnte. Gleichzeitig bestätigen die Onkologiedaten die Schlüsselrolle von CXCR4 in unserer Radiopharmazeutika-Plattform. Die Vielzahl der auf der EANM präsentierten CXCR4-Forschungsarbeiten, verdeutlicht den diagnostischen Wert der CXCR4-basierten Bildgebung und bestätigt die Stärke und Vielseitigkeit unseres Ansatzes. Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, wie Pentixapharm die Grenzen der Radiopharmazeutika in kardiovaskuläre, endokrine und onkologische Erkrankungen erweitert.“

Über CXCR4

CXCR4 ist ein gut charakterisierter Zellmembranrezeptor mit einer zentralen Rolle in der Mikroumgebung des Knochenmarks. Er ist in mehreren aggressiven Blutkrebserkrankungen – darunter akute myeloische Leukämie, multiples Myelom und großzelliges B-Zell-Lymphom – stark überexprimiert und fördert dort Tumorwachstum und Metastasierung. CXCR4 ist in verschiedenen hämatologischen Krebsarten klinisch validiert und gilt als wichtige Zielstruktur in Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf.

Über die Onkologie hinaus wird CXCR4 auch als Zielstruktur für die Bildgebung in der Diagnose von kardiovaskulären und endokrinen Erkrankungen untersucht, insbesondere beim Primären Hyperaldosteronismus (PA), einer Erkrankung, die schätzungsweise 5–10 % aller Bluthochdruckfälle ausmacht und damit weltweit etwa 100–200 Millionen Menschen betrifft. Bei PA zeigt sich eine erhöhte CXCR4-Expression in gutartigen Nebennierentumoren, was CXCR4 zu einem wertvollen Instrument für die funktionelle Diagnostik, die PA-Subtypisierung und die seitliche Bestimmung der Aldosteronüberproduktion macht.

Das diagnostische und therapeutische Potenzial von CXCR4 unterstreicht seine Vielseitigkeit als First-in-Class-Zielstruktur für Radiopharmazeutika der nächsten Generation und ermöglicht sowohl präzise Diagnostik als auch zielgerichtete Radioliganden-Therapie.

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, das die Grenzen von Radiopharmazeutika erweitert. Mit Hauptsitz in Berlin entwickelt das Unternehmen erstklassige ligand- und antikörperbasierte Radiopharmazeutika, die die Patientenversorgung in der Onkologie und darüber hinaus transformieren sollen. Seine fortgeschrittene Pipeline wird von CXCR4-basierten Programmen getragen, darunter ein Phase-3-bereites Diagnostikum für primären Hyperaldosteronismus sowie wegweisende therapeutische Programme in verschiedenen hämatologischen und soliden Tumoren. Darüber hinaus entwickelt Pentixapharm eine neuartige Antikörperplattform, die auf CD24 abzielt – einen aufkommenden Immun-Escape-Marker, der in zahlreichen schwer behandelbaren Tumoren überexprimiert ist. Ergänzt durch die zuverlässige Isotopenversorgung durch Eckert & Ziegler sowie ein starkes globales klinisches Netzwerk ist Pentixapharm einzigartig positioniert, um innovative Radiopharmazeutika mit hohem medizinischem Nutzen zu entwickeln, Patientenergebnisse zu verbessern und erhebliches Wachstumspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Präzisionsmedizin zu erschließen.

