KOPENHAGEN, Dänemark, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Queue-it, der führende Anbieter von virtuellen Warteräumen, und Akamai Technologies Inc. (NASDAQ: AKAM), das auf Cybersicherheit und Cloud-Computing spezialisierte Unternehmen, das weltweit Unternehmen online schützt und unterstützt, kündigen heute die Einführung von Hype Event Protection an. Die neue gemeinsame Lösung bietet fortschrittlichen Bot-Schutz bei stark frequentierten, inventarbegrenzten „Hype-Events" wie Produkt-Drops, Ticketverkäufen, limitierten Kollektionen und Markenkooperationen.

Hype-Events ziehen Bots regelrecht an – oft übertreffen sie echte Kund:innen im Verhältnis 20:1. Automatisierte Skripte nutzen ihre Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, um Bestände aufzukaufen und diese dann zu überhöhten Preisen auf Zweitmarktplätzen weiterzuverkaufen. Treue Kund:innen gehen leer aus, während Unternehmen unter Vertrauensverlust und steigenden Betriebskosten leiden.

Hype Event Protection kombiniert die leistungsstarke Bot-Erkennung des Akamai Bot Manager mit dem gezielten Traffic-Management des virtuellen Warteraums von Queue-it, um Bots die beiden größten Vorteile zu nehmen: Geschwindigkeit und Masse. Queue-it steuert den Zugang zum Sale und verschafft Akamai dadurch mehr Zeit und Daten, um böswillige Besucher zu identifizieren. Sobald der Verkauf beginnt, werden die Kund:innen zufällig sortiert und in die Warteschlange geleitet. Bots werden blockiert oder müssen sich wieder hinten anstellen. Durch diese späte Mitigation wird automatisierter Missbrauch effektiv verhindert – das Ergebnis sind fairere Events, reduzierte Last und schnellerer Zugang für echte Besucher:innen.

Einer der größten europäischen Ticketanbieter setzte Hype Event Protection im August 2025 bei mehreren Ticketverkäufen ein. In nur einem Sale konnten über 2 Millionen Bots, also 98 % des gesamten Traffics, abgewehrt werden – echte Fans hatten dadurch eine 50-mal höhere Chance, Tickets zu ergattern.

„Stark frequentierte Online-Events sind ein attraktives Ziel für ausgeklügelte Bots – das gefährdet Fairness, Kund:innenvertrauen und Markenreputation", sagt Patrick Sullivan, Chief Technology Officer of Security Strategy bei Akamai. „Durch die Integration des Akamai Bot Manager mit dem virtuellen Warteraum von Queue-it bietet Hype Event Protection einen leistungsstarken Schutz für Unternehmen, die ihre wichtigsten Online-Momente absichern müssen."

Jesper Essendrop, CEO von Queue-it, ergänzt:

„Seit Jahren beobachten wir, wie hartnäckig und weitverbreitet die Bedrohung durch Bots bei Hype-Events ist. Mit Hype Event Protection bringen wir eine mehrschichtige Lösung auf den Markt, die die Stärken zweier führender Systeme vereint. Damit kommen wir unserer Mission einen großen Schritt näher: Organisationen dabei zu helfen, Vertrauen aufzubauen – durch faire, zuverlässige und transparente Online-Erlebnisse an jedem Touchpoint."

Neben dem Bot-Schutz ermöglicht Hype Event Protection durch die gezielte Steuerung des Traffics auch eine stabile Website-Performance – selbst bei massiven Bot-Angriffen. Dadurch lassen sich Abstürze, Verlangsamungen und Überverkäufe vermeiden und Umsätze an entscheidenden Tagen sichern.

Hype Event Protection steht Organisationen zur Verfügung, die sowohl den Akamai Bot Manager als auch den virtuellen Warteraum von Queue-it nutzen. Weitere Informationen unter: https://queue-it.com/blog/hype-event-protection-waiting-room/

Über Queue-it

Queue-it ist führender Anbieter virtueller Warteräume und ermöglicht es weltweit über 1.000 Organisationen, durch zuverlässige, faire und transparente Online-Erlebnisse das Vertrauen von jährlich mehr als 30 Milliarden Besucher:innen zu gewinnen und zu erhalten. Zu den Kunden zählen einige der größten Behörden, Einzelhändler und Ticketing-Anbieter der Welt. Queue-it schützt digitale Systeme bei Traffic Peaks, verhindert Website-Abstürze, blockiert Bots und unterbindet fehleranfällige Prozesse wie Überverkäufe. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dänemark und Büros in den USA, Australien, Südkorea und Japan. Mehr unter: https://queue-it.com/de/

Über Akamai

Akamai ist das Cybersecurity- und Cloud-Computing-Unternehmen, das digitale Geschäfte weltweit schützt und betreibt. Mit marktführenden Sicherheitslösungen, überlegener Bedrohungsanalyse und einem globalen Operations-Team bietet Akamai mehrschichtigen Schutz für Unternehmensdaten und -anwendungen. Die Cloud-Computing-Plattform von Akamai überzeugt durch Leistung, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Mehr unter: akamai.com sowie im Akamai Blog, oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

