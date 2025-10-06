EQS-News: ROHM hat neue optimierte Smart Switches für Zonensteuergeräte entwickelt

EQS-News: ROHM Co., Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung

– Beschleunigung der Fahrzeug-Elektrifizierung durch hochkapazitive Lasttreiber-Funktionalität –

KYOTO, Japan, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat sechs neue High-Side-Smart-Switches (intelligente Leistungsgeräte oder IPDs) der Serie BV1HBxxxEFJ (BV1HB008EFJ-C, BV1HB012EFJ-C, BV1HB020EFJ-C, BV1HB040EFJ-C, BV1HB090EFJ-C, BV1HB180EFJ-C) mit einer hochpräzisen Strommessfunktion und ON-Widerständen von 9 Milliohm bis 180 Milliohm. Sie sind ideal, um Lasten und Untersysteme vor Anomalien wie Überstrom, Überspannung und Übertemperatur zu schützen und so einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten sowie empfindliche Komponenten in der Kfz-Beleuchtung und der Karosseriesteuerung wie Türschlösser sowie elektrische Fensterheber zu sichern. Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten, z. B. die Erkennung offener Lasten und verpolter Batterien, erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit zusätzlich.

Zonenregler müssen jeweils eine große Anzahl von Lasten verwalten, jedoch mangelt es herkömmlichen intelligenten Switches häufig an der erforderlichen Antriebsfähigkeit für Lasten mit hoher Kapazität. Die neuen Produkte zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Ansteuerung von Lasten mit hoher Kapazität aus und maximieren die Leistung an der kritischen Schnittstelle zwischen Zonenreglern und Ausgangslasten (einschließlich verschiedener ECUs). Durch die Nutzung der firmeneigenen, hochmodernen Prozesstechnologie ist es möglich, sowohl einen niedrigen ON-Widerstand als auch eine hohe induktive Energieklemme zu erreichen – zwei Eigenschaften, die normalerweise einen Konflikt darstellen. Das Ergebnis ist eine ausgewogene Integration von drei wichtigen Leistungsindikatoren: Lasttreiberfähigkeit, ON-Widerstand und Energieverträglichkeit. Dies erhöht die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit des Systemdesigns. Die Bauteile verfügen außerdem über eine erstklassige (+/–5 %) Hochpräzisions-Strommessfunktion, die einen effektiven Schutz der an die Ausgangslasten angeschlossenen Leitungen gewährleistet. Gleichzeitig gewährleistet das kompakte HTSOP-J8-Gehäuse mit hoher Wärmeableitung eine hervorragende Designflexibilität.

Anwendungsbeispiele:

Karosserieanwendungen, Antriebsstrang/Umrichtersysteme, andere schalterbezogene Schaltungen

Informationen zum Online-Verkauf:

Verkaufsstart: Jetzt

Vertriebspartner: DigiKey, Mouser, Farnell

Die Produkte werden auch bei anderen Online-Händlern angeboten.

