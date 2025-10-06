Werbung ausblenden

Eurozone: Umsätze im Einzelhandel legen wie erwartet leicht zu

dpa-AFX · Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im August wie erwartet nur geringfügig gestiegen. Im Monatsvergleich kletterten die Umsätze um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet.

Im Juli waren die Umsätze etwas weniger geschrumpft, als zunächst festgestellt. Das Statistikamt revidierte den Rückgang von minus 0,5 Prozent auf minus 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im August um 1,0 Prozent. Hier war ein Plus von 1,3 Prozent erwartet worden./jsl/zb

