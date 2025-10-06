Swiss Central City Real Estate Fund verbessert Nachhaltigkeits-Performance und erreicht erneut 4 Sterne im GRESB-Rating 2025

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) hat die Bewertung im GRESB-Rating 2025 gegenüber dem Vorjahr verbessert und erzielte mit 89 Punkten (2024: 86 Punkte) erneut eine 4-Sterne-Klassierung in dem führenden globalen Nachhaltigkeitsbenchmark für die Immobilienbranche. Mit diesem sehr erfreulichen Resultat übertrifft der von Nova Property Fund Management AG geführte Immobilienfonds nicht nur die Vorjahreswerte, sondern auch den GRESB-Durchschnitt um rund 13% sowie die direkte Vergleichsgruppe um ca. 5%. Zu den Erfolgsfaktoren im Punkte-Rating 2025 zählen unter anderem die umfassende Transparenz bei Umweltkennzahlen, Prozessoptimierungen der Datenerhebung und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Risikomanagements. Marcel Denner, COO der Nova Property Fund Management AG, sagt: «Mit diesen Resultaten unterstreicht die Nova Property Fund Management AG ihr grosses Engagement für ein zukunftsorientiertes und wettbewerbsfähiges Immobilienportfolio. Die Ergebnisse im ESG-Benchmark bieten Investoren maximale Transparenz und bestätigen unsere Fondsgesellschaft als einen der führenden Partner für nachhaltige Immobilienanlagen.» Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) validiert und bewertet unabhängig die ESG-Performance von Immobilienanlageprodukten zu einem globalen Benchmark.

Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY



Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.



Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.



Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.