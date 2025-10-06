Werbung ausblenden

TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2025

Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Oktober.

TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25
DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real
FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR
10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

