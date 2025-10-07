Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter schwunglos

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt ist der Dax auch am Dienstag schwunglos gestartet. Wenige Minuten nach der Handelseröffnung auf Xetra notierte er mit 24.375 Punkten nahe seines Vortagesschlusses.

Der deutsche Leitindex bleibt damit zunächst unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. "Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich behalten die Anleger genau im Blick. Die Sorgen um Frankreichs politische Zukunft prallten am Dax aber spurlos ab, so Stanzl. "Es gibt keine Ansteckungseffekte, auch weil sich Anleger in Sicherheit wiegen, dass die Europäische Zentralbank im äußersten Notfall eingreifen würde."

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Dienstag 0,56 Prozent auf 30.706 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent nach./ajx/mis