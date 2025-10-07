Werbung ausblenden
Starke Nachfrage nach KI

Dell-Aktien ziehen an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
Quelle: monticello/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat am Dienstag im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Dell angetrieben. Die Papiere des Produzenten von Computern und Speichersystemen zogen um gut sechs Prozent auf fast 155 Dollar an. Der Gesamtmarkt wird moderat im Plus erwartet.

Dell verdoppelte seine Wachstumsprognosen für Umsatz und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Das Unternehmen verwies auf die Nachfrage nach Produkten im Bereich der KI.

Im Kielwasser der erhöhten Dell-Prognose stiegen die ebenfalls im Bereich der Rechenzentrumstechnik tätigen Wettbewerber HP Enterprise und Super Micro Computer vorbörslich um jeweils drei Prozent./la/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dell
Hewlett Packard Enterprise

Das könnte dich auch interessieren

Stärkung des Halbleiter-Prozesses für Künstliche Intelligenz
Meta will KI-Chip-Entwickler Rivos übernehmen01. Okt. · Reuters
Meta will KI-Chip-Entwickler Rivos übernehmen
Prognose bestätigt
Redcare Pharmacy wächst weiter kräftiggestern, 07:06 Uhr · dpa-AFX
Redcare Pharmacy wächst weiter kräftig
Münchner Agrarkonzern
BayWa zieht wegen Problemen bei Wind- und Solar-Tochter Prognosen zurückgestern, 18:04 Uhr · Reuters
BayWa zieht wegen Problemen bei Wind- und Solar-Tochter Prognosen zurück
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendeheute, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden