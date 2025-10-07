Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hannover Rück auf 350 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der überraschenden Änderung der Dividendenpolitik habe er seine Schätzungen für die Kapitalerträge angehoben, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zudem erhöhte er aufgrund geringerer Katastrophenschäden seine Ergebnisprognosen. Im sich abzeichnenden schwächeren Geschäftszyklus für die Rückversichererbranche seien die Hannoveraner am besten positioniert, um ihr Gewinnwachstum zu behaupten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

