Werbung ausblenden

Aurubis erhöht Ausschüttungsquote

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis will künftig einen höheren Anteil seines Gewinns als Dividende an seine Aktionäre auszahlen. Die Ausschüttungsquote soll ab dem Geschäftsjahr 2025/26 bis zu 30 Prozent des operativen Konzernergebnisses betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. 2023/24 hatte Aurubis 20 Prozent gezahlt, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 strebt der Konzern eine Ausschüttungsquote von 25 Prozent an. Hauptaktionär ist der Stahlkonzern Salzgitter mit knapp 30 Prozent./nas/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aurubis
Salzgitter

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppelnheute, 16:31 Uhr · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Kupferpreis-Aufschlag steigt stark
Aurubis-Aktie erreicht Rekord-Hochheute, 14:12 Uhr · dpa-AFX
Aurubis-Aktie erreicht Rekord-Hoch
Unsicherheit vor EU-Plänen
Thyssen, Salzgitter und Co.: Gewinnmitnahmen in Stahlwertenheute, 13:01 Uhr · dpa-AFX
Thyssenkrupp-Logo vor Gebäuden
Standorte in Eisenhüttenstadt und Ludwigsfelde
Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten05. Okt. · dpa-AFX
Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
Exane sieht neue Spielregeln
Stahlwerte weiter stark: Salzgitter springen acht Prozent03. Okt. · dpa-AFX
Stahlwerte weiter stark: Salzgitter springen acht Prozent
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendeheute, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden