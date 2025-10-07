Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Aurubis AG: Änderung der Dividendenpolitik

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Dividende
Aurubis AG: Änderung der Dividendenpolitik

07.10.2025 / 17:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aurubis AG: Änderung der Dividendenpolitik

Hamburg, 07. Oktober 2025 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Aurubis AG haben heute eine veränderte Dividendenpolitik beschlossen.

Nach dieser Dividendenpolitik wird ab dem Geschäftsjahr 2025/26 eine Ausschüttungsquote von bis zu 30% des operativen Konzernergebnisses nach Steuern angestrebt. Die Ausschüttungsquote für das Geschäftsjahr 2023/24 betrug 20% des operativen Konzernergebnisses nach Steuern. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25, welches aus Sicht der Verwaltung von erhöhten Investitionen in strategische Projekte geprägt ist, wird abweichend hiervon eine Ausschüttungsquote von 25% des operativen Konzernergebnisses nach Steuern angestrebt.

Die Dividendenpolitik spiegelt die gegenwärtige Zielsetzung der Verwaltung wider. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft behalten sich abhängig von der Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, der Marktsituation und potentiellen Wachstumsinvestitionsmöglichkeiten vor, den konkreten Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung abweichend hiervon festzulegen. Über die konkrete Dividende entscheidet die Hauptversammlung.

Kontakt:

Dr. Björn Carsten Frenzel

Leiter Konzernrechtsabteilung

E-Mail: c.frenzel@aurubis.com

Tel: +49 40 78 83 30 44

Ende der Insiderinformation

07.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 / 78 83 - 31 78
Fax:+49 (0)40 / 78 83 - 31 30
E-Mail:k.nagayama@aurubis.com
Internet:www.aurubis.com
ISIN:DE0006766504
WKN:676650
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2209396
Ende der MitteilungEQS News-Service

2209396 07.10.2025 CET/CEST

Aurubis

