EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.10.2025 / 14:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,6100 EUR1.083,00 EUR
3,6200 EUR557,48 EUR
3,6075 EUR1.158,01 EUR
3,6150 EUR372,35 EUR
3,6150 EUR47.262,51 EUR
3,6175 EUR29.341,54 EUR
3,6150 EUR1.456,85 EUR
3,6200 EUR955,68 EUR
3,6200 EUR2.501,42 EUR
3,6200 EUR1.006,36 EUR
3,6200 EUR2.874,28 EUR
3,6200 EUR1.086,00 EUR
3,6200 EUR1.086,00 EUR
3,6200 EUR1.086,00 EUR
3,6200 EUR1.086,00 EUR
3,6200 EUR1.086,00 EUR
3,6200 EUR1.086,00 EUR
3,6150 EUR578,40 EUR
3,6200 EUR1.086,00 EUR
3,6200 EUR5.708,74 EUR
3,6200 EUR1.111,34 EUR
3,6200 EUR2.501,42 EUR
3,6200 EUR1.053,42 EUR
3,6200 EUR3.221,80 EUR
3,6200 EUR15.956,96 EUR
3,6200 EUR1.878,78 EUR
3,6175 EUR12.889,15 EUR
3,6100 EUR1.227,40 EUR
3,6150 EUR2.902,85 EUR
3,6150 EUR5.906,91 EUR
3,6150 EUR12.876,63 EUR
3,6100 EUR4.862,67 EUR
3,6100 EUR1.036,07 EUR
3,6143 EUR7.918,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,6166 EUR177.802,9200 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

07.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
Ende der MitteilungEQS News-Service

101070 07.10.2025 CET/CEST

