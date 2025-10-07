EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.10.2025 / 14:53 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Geske
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900XO0YTOOKCLQB44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005493092
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,6100 EUR
|1.083,00 EUR
|3,6200 EUR
|557,48 EUR
|3,6075 EUR
|1.158,01 EUR
|3,6150 EUR
|372,35 EUR
|3,6150 EUR
|47.262,51 EUR
|3,6175 EUR
|29.341,54 EUR
|3,6150 EUR
|1.456,85 EUR
|3,6200 EUR
|955,68 EUR
|3,6200 EUR
|2.501,42 EUR
|3,6200 EUR
|1.006,36 EUR
|3,6200 EUR
|2.874,28 EUR
|3,6200 EUR
|1.086,00 EUR
|3,6200 EUR
|1.086,00 EUR
|3,6200 EUR
|1.086,00 EUR
|3,6200 EUR
|1.086,00 EUR
|3,6200 EUR
|1.086,00 EUR
|3,6200 EUR
|1.086,00 EUR
|3,6150 EUR
|578,40 EUR
|3,6200 EUR
|1.086,00 EUR
|3,6200 EUR
|5.708,74 EUR
|3,6200 EUR
|1.111,34 EUR
|3,6200 EUR
|2.501,42 EUR
|3,6200 EUR
|1.053,42 EUR
|3,6200 EUR
|3.221,80 EUR
|3,6200 EUR
|15.956,96 EUR
|3,6200 EUR
|1.878,78 EUR
|3,6175 EUR
|12.889,15 EUR
|3,6100 EUR
|1.227,40 EUR
|3,6150 EUR
|2.902,85 EUR
|3,6150 EUR
|5.906,91 EUR
|3,6150 EUR
|12.876,63 EUR
|3,6100 EUR
|4.862,67 EUR
|3,6100 EUR
|1.036,07 EUR
|3,6143 EUR
|7.918,90 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,6166 EUR
|177.802,9200 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|Ende der Mitteilung
101070 07.10.2025 CET/CEST