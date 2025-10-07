EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Neuroth & Söhne GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.10.2025 / 15:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Neuroth & Söhne GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Hans Peter Nachname(n): Neuroth Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Scherzer & Co. AG

b) LEI

529900L5AIT07HWHCJ66

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006942808

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,32 EUR 55.951,44 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,3200 EUR 55.951,4400 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

