EQS-News: BOC Group als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise Architecture Management Tools im Jahr 2025 ausgezeichnet

WIEN, BERLIN und WINTERTHUR, Schweiz, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Gartner, das weltweit führende Forschungs- und Beratungsunternehmen, hat BOC Group auch in der aktuellen Ausgabe des Magic Quadrant™ für Enterprise Architecture Tools wieder als Leader eingestuft. Damit wird das Unternehmen bereits zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet – ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr globale Organisationen auf die ADOIT EAM-Suite vertrauen, um ihre Transformation erfolgreich voranzutreiben.

Im Bericht 2025 konnte BOC Group auf der Achse Ability to Execute weiter zulegen, was den wachsenden praktischen Nutzen von ADOIT für Kund:innen unterstreicht. Gleichzeitig zeigt die starke Position bei Completeness of Vision, dass die strategische Ausrichtung von BOC Group Enterprise Architecture Management konsequent als Treiber für unternehmensweite Veränderungen etabliert.

Besonders hervorgehoben werden in diesem Jahr die integrierten KI-Funktionen von ADOIT. Indem KI direkt in zentrale Anwendungsfälle eingebunden wird – ohne zusätzliche Kosten für lizenzierte Nutzer:innen – reduziert ADOIT Routineaufgaben, liefert verlässliche Orientierung und gibt Architekt:innen die Möglichkeit, sich auf die Gestaltung der Transformation zu konzentrieren.

Wichtige Funktionen im Überblick:

KI-gestützte Portfolioanalyse für schnellere und transparentere Entscheidungen

Intelligente Modellierungsempfehlungen für konsistente und präzise Ergebnisse

Konversationsbasierte Abfragen, die Insights leicht verständlich zugänglich machen

Automatisierte End-of-Life-Lookups, um Portfolios aktuell zu halten und Risiken sichtbar zu machen

„KI entfaltet ihren größten Mehrwert, wenn sie Komplexität reduziert und Expert:innen befähigt, Entscheidungen sicher zu treffen", sagt Christoph Moser, ADOIT Produktmanager. „Unser Ziel ist es, EAM-Aufgaben zu vereinfachen, Erkenntnisse schneller verfügbar zu machen und Architekt:innen den Freiraum zu geben, ihre Organisationen aktiv voranzubringen."

Weitere Informationen zu BOC Group und ADOIT finden Sie auf der ADOIT Website

Gartner Disclaimer

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Publikationen vorgestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und spricht auch keine Empfehlungen aus, die Anbieter mit den besten Bewertungen zu wählen. Die Berichte bilden lediglich die Meinung der Analysten ab und sollten nicht als Tatsache ausgelegt werden. Gartner gibt weder ausdrücklich noch implizit Garantien in Bezug auf diese Studie, noch Garantien hinsichtlich Marktgängigkeit oder Tauglichkeit von Produkten für einen bestimmten Zweck.

Über BOC Group

BOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.

Zu den Kunden von ADOIT gehören Allianz, Dubai Airports, Coca-Cola Beverages Africa, PostFinance, NielsenIQ und viele andere.

