IRW-News: ACCESS Newswire: GSK stellt auf dem Gartner Supply Chain Planning Summit seine beschleunigte IBP-Transformation mit OMP vor

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 9. Oktober 2025 / OMP, ein führender Anbieter von Lösungen für die Lieferkettenplanung, stellt auf dem Gartner Supply Chain Planning Summit 2025 in London vor, wie GSK seine globale Transformation beschleunigt. Das globale Gesundheitsunternehmen wird zeigen, wie es die End-to-End-Planung in seinem Geschäftsbereich Arzneimittel und Impfstoffe neugestaltet. Mithilfe der KI-gestützten Unison PlanningTM-Technologie von OMP beschleunigt GSK weltweit die Umsetzung von Nachfrage- und Angebotsprozessen.

GSK-Roadmap zur beschleunigten IBP-Transformation

Tim Shaw, Global Head of Supply Chain Planning CoE bei GSK, wird erläutern, wie das Unternehmen in nur vier Monaten Ressourcen mobilisiert hat, um die integrierte Planung neu zu konzipieren. Erfahren Sie, wie GSK eine schnelle Wertschöpfung mit soliden IBP-Grundlagen in Einklang gebracht und eine Roadmap zur Beschleunigung der Ergebnisse erstellt hat, während gleichzeitig der langfristige Erfolg der Transformation sichergestellt wurde.

Die Präsentation folgt auf eine Executive Session mit John Saxby, Senior Vice President, Supply Chain bei GSK, und bietet den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die IBP-Entwicklung des Unternehmens und deren konkrete Auswirkungen auf das Geschäft.

Erleben Sie die Synergie zwischen Mensch und KI am Stand von OMP

Der Gartner Supply Chain Planning Summit, der am 3. und 4. November in London stattfindet, bringt weltweit führende Unternehmen aus dem Bereich Lieferketten zusammen, um Strategien für wirkungsvolle, komplexe Entscheidungen zu erörtern.

OMP wird sein bahnbrechendes KI-Orchestrierungs-Rahmenwerk UnisonIQ an Stand 202 vorstellen. Eingebettet in die Unison PlanningTM-Plattform transformiert es die Entscheidungsfindung in der Lieferkette durch Synergien zwischen Mensch und KI. Besucher können hautnah erleben, wie UnisonIQ die Lieferkettenabläufe durch ständig aktive Agenten, den generativen KI-Assistenten Unison Companion und fortschrittliche KI-Engines revolutioniert.

Erfahren Sie, wie integrierte Planung, ergänzt durch die neuesten KI-Entwicklungen, die Szenario-Modellierung verbessert und schnellere, intelligentere Entscheidungen ermöglicht - und so Unternehmen dabei hilft, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, Herausforderungen zu meistern und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Besuchen Sie OMP auf der Gartner-Konferenz, um aus erster Hand mehr über die Transformation von GSK zu erfahren und zu entdecken, wie Unison PlanningTM, gestützt von KI, den Planungserfolg beschleunigen und Ihre Planungsteams unterstützen kann.

Session im Überblick

Titel: OMP: From vision to reality: How GSK is accelerating its IBP transformation with Unison Planning

Referent: Tim Shaw - Global Head of Supply Chain Planning CoE bei GSK

Wann: Dienstag, 4. November 2025, um 11:15-11:45 Uhr GMT

Wo: Park Plaza Westminster - 200 Westminster Bridge Road, London, England SE1 7UT Vereinigtes Königreich

Um zu erfahren, wo Sie OMP als Nächstes treffen können, besuchen Sie den Veranstaltungskalender hier.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem sie die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen - die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Verpackung und Kunststoff - profitieren von OMPs einzigartiger Unison PlanningTM.

