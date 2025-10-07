IRW-News: Graphite One Inc. : Graphite One begrüßt strategische Investition durch Doyon Limited und Aleut

IRW-PRESS: Graphite One Inc. : Graphite One begrüßt strategische Investition durch Doyon Limited und Aleut

Doyon und Aleut haben insgesamt 5,0 Millionen US$ in Graphite One investiert und unterstützen damit voll und ganz die Erschließung der Lagerstätte Graphite Creek

Doyon und Aleut reihen sich neben der Bering Straits Native Corporation als Investoren von G1 ein

6. Oktober 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX-V:GPH; OTCQX: GPHOF) (Graphite One, G1 oder das Unternehmen), das Unternehmen, das sich mit der Planung einer vollständig inländischen US-Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien befasst, freut sich, den Abschluss einer strategischen Investition durch Doyon Limited und Aleut, beides Firmen unter der Leitung von Alaska Natives, bekannt zu geben. Die Investition erfolgte in Form einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 8.514.024 Einheiten zu einem Preis von 0,82 C$ pro Einheit (die Einheit), womit ein Bruttoerlös von insgesamt 5,0 Millionen US$ (7,0 Millionen C$) erzielt wurde.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber innerhalb von drei (3) Jahren ab dem Abschluss der Privatplatzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von je 1,03 C$ und beinhaltet Teilnahmerechte in Bezug auf zukünftige Finanzierungen, solange die Warrants weiterhin ausstehend sind. Das Unternehmen hat von der TSX Venture Exchange die bedingte Genehmigung für diese Privatplatzierung erhalten; sie steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle in Verbindung mit dieser Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Sperrfrist gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.

Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird zur Durchführung von Umweltstudien und anderen Aktivitäten in Verbindung mit dem Genehmigungsverfahren für das Konzessionsgebiet Graphite Creek sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden keine Vermittlungsprovisionen oder Brokergebühren bezahlt.

Für Doyon ist dies nicht nur eine Investition in Graphite One, sondern auch eine langfristige Investition in Alaska, so Aaron Schutt, President und CEO von Doyon Limited. Doyon verfügt über Jahrzehnte an Erfahrung in der verantwortungsvollen Ressourcenerschließung und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Graphite One, um das kritische Mineralprojekt Graphite Creek in Produktion zu bringen.

Diese Investition zeugt von Aleuts Glauben an erneuerbare Energien. Graphit ist ein entscheidender Rohstoff für den Aufbau einer solchen Zukunft und wir sind überzeugt, dass Graphite One sich wie wir für eine verantwortliche Erschließung engagiert, so Skoey Vergen, CEO und President von Aleut. Die Investition schafft nicht nur Mehrwert für unsere Aktionäre, sondern eröffnet auch mögliche zukünftige Chancen in Alaska, die unserer Region zugute kommen könnten.

Wir bei Graphite One sind alle dankbar für diese Investitionen durch Doyon und Aleut Corp, die sich damit der Bering Straits Native Corporation anschließen, die 2023 eine strategische Investition in G1 tätigte. Es ist uns eine Freude und eine Ehre, das erste kritische Mineralprojekt zu sein, das direkte Investitionen von drei Alaska Native Regional Corporations verzeichnet, so Anthony Huston, President und CEO von Graphite One. Wir wissen das Vertrauen, das im Rahmen dieser Partnerschaften in uns gesetzt wird, sehr zu schätzen und sind bestrebt, mit dieser Unterstützung, Graphite Creek zu einem Vorbild für eine verantwortliche Erschließung zu machen, die den Gemeinden und dem Bundesstaat Alaska langfristigen Nutzen bringt.

Graphite Ones Lieferkettenstrategie

Das Projekt ist als integrierter Geschäftsbetrieb geplant, um Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und andere Graphitprodukte für den US-Binnenmarkt in kommerziellem Maßstab unter Verwendung von vorwiegend natürlichem Graphit aus Alaska herzustellen. Das Projekt kombiniert den Betrieb einer modernen Graphitproduktionsanlage in Warren, Ohio, - vorbehaltlich der entsprechenden Finanzierung - mit der Lieferung von natürlichem Flockengraphit aus der geplanten Mine Graphite Creek des Unternehmens in Alaska. Die mit den Bergbau-Claims des Unternehmens im Bundesstaat Alaska verbundenen Ressourcen wurden im Januar 2022 vom U.S. Geological Survey als größte natürliche Graphitlagerstätte Amerikas https://www.usgs.gov/data/graphite-deposits-united-states

und im Jahr 2023 als eine der größten der Welt bezeichnet. Dies geht der durch die Machbarkeitsstudie bestätigten bedeutenden Erweiterung der Lagerstätte voraus. Das Unternehmen hat mit der EXIM Bank im September 2025 bzw. 2024 zwei nicht verbindliche Interessensbekundungen für Darlehen im Wert von bis zu 895 Millionen $ unterzeichnet, um die Erschließung der Mine Graphite Creek und die Errichtung der Produktionsanlage in Ohio zu finanzieren.

Über Doyon Limited

Doyon, Limited mit Hauptsitz in Fairbanks hat mehr als 20.500 Aktionäre und wurde nach dem Alaska Native Claims Settlement Act von 1971 gegründet. Doyon verfügt über Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölfeldservices, Regierungsaufträge und Tourismus und ist der größte private Grundbesitzer in Alaska bzw. einer der größten in ganz Nordamerika. Ziel von Doyon ist es, seine Position als finanzstarkes indigenes Unternehmen stetig zu verbessern, um das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen seiner Aktionäre und zukünftigen Aktionäre zu fördern, die Lebensweise der Ureinwohner zu stärken und das Land und seine Ressourcen zu schützen und zu fördern.

Über Aleut

Aleut ist eine Alaska Native Regional Corporation nach dem Alaska Native Claims Settlement Act von 1971. Das Unternehmen zählt mehr als 5.000 Unangax-Aktionäre und Nachkommen, die von den Ureinwohnern der Region der Aleuten und der Pribilof-Inseln abstammen, und setzt sich dafür ein, Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Chancen zu fördern. Das Portfolio von Aleut umfasst Unternehmen in den Bereichen Regierungsaufträge/mechanische Dienstleistungen, Immobilien, Technologie und Infrastruktur, Brennstoffhandel, Hafendienste, Umweltdienstleistungen und Energie. Weitere Informationen erhalten Sie unter aleutcorp.com.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das Projekt) mit dem Ziel, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau und die Verarbeitung von natürlichem Graphit sowie die Herstellung von Anodenaktivmaterialien aus künstlichem und natürlichem Graphit vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert.

Für das Board of Directors

Anthony Huston (gez.)

Weitere Informationen über Graphite One Inc. finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.GraphiteOneInc.com oder wenden Sie sich an:

Anthony Huston

CEO, President & Direktor

Tel: (604) 889-4251

E-Mail: AHuston@GraphiteOneInc.com

Investor Relations-Kontakt

Tel: (604) 684-6730

GPH@kincommunications.com

Auf X @GraphiteOne

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich jener Aussagen über die tatsächliche Verwendung des Erlöses, den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, den Zeitpunkt und den Abschluss der Genehmigungsverfahren, die künftige Produktion, die Errichtung einer Verarbeitungsanlage und einer Graphitproduktionsanlage, die Errichtung einer Recyclinganlage für Batteriematerialien sowie über Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie schlägt vor, erwartet, wird erwartet, geplant, schätzt, projiziert, plant, plant, beabsichtigt, geht davon aus , glaubt, deutet an, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Gewissheit dafür gibt, dass der Erlös aus der Privatplatzierung wie hier beschrieben verwendet wird, dass die Tests des Materials des Unternehmens erfolgreich sein werden oder dass diese Tests zur Entwicklung erfolgreicher Produkte führen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.com abrufbar sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81297

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81297&tr=1

