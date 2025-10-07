IRW-News: Tokenwell Platforms Inc. : Tokenwell setzt mit seinem CoinDesk 20 Basket für Privatanleger auf persönliche Stärke

IRW-PRESS: Tokenwell Platforms Inc. : Tokenwell setzt mit seinem CoinDesk 20 Basket für Privatanleger auf persönliche Stärke

Der von institutionellen Anlegern verwendete Index ist nun auch über Tokenwells mobile Krypto-Basket-App verfügbar

Toronto, ON / 7. Oktober 2025 / IRW-Press / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) (Tokenwell oder das Unternehmen) gibt die Einführung des Tokenwell CoinDesk 20 Basket in Zusammenarbeit mit CoinDesk Indices bekannt. CoinDesk Indices ist seit 2014 ein führender Anbieter von Benchmarks für digitale Vermögenswerte.

Der CoinDesk 20-Index wurde von CoinDesk Indices entwickelt, wird weltweit von Institutionen verwendet und trägt der steigenden Nachfrage nach breiter gestreuten Portfoliooptionen Rechnung, die über Single-Coin-ETFs wie Bitcoin und Ethereum hinausgehen. Ab sofort können Privatanleger über Tokenwell mit nur wenigen Klicks in den CoinDesk 20 investieren. Jeder Basket wird automatisch mittels Smart Rebalancing aktualisiert, wodurch die Allokationen im zeitlichen Verlauf an den Index angepasst werden und Anleger keine manuelle Verwaltung vornehmen müssen.

Tokenwell wurde entwickelt, um das professionelle Investieren in Kryptowährungen mühelos zu gestalten, erklärt Timothy Burgess, CFA, CEO von Tokenwell. Durch die Einbindung des CoinDesk 20 in unsere Plattform bieten wir Privatanlegern einen vereinfachten Zugang zu einem diversifizierten, von Experten entwickelten Index, der bereits vertrauensvoll von Institutionen genutzt wird.

Der CoinDesk 20 hat weltweit eine beispiellose Akzeptanz bei Handels- und Vermögensverwaltungsprodukten erreicht, so Andy Baehr, CFA, Head of Product and Research bei CoinDesk Indices. Es freut uns außerordentlich, dass wir nun auch in den Vereinigten Staaten eine Zugangsmöglichkeit zur Plattform anbieten können, um so noch mehr Anleger und Trader zu erreichen.

Warum dies relevant ist

- Institutionelle Validierung: Seit seiner Einführung im Januar 2024 wurde der CoinDesk 20 bereits in großem Umfang übernommen und hat mittlerweile ein Handelsvolumen in Milliardenhöhe generiert.

- Diversifizierter Zugang: Privatanleger können nun mit nur wenigen Klicks auf andere Top-Assets als Bitcoin und Ethereum zugreifen.

- Von Experten entwickelt und automatisch angepasst: Tokenwell macht es Nutzern leicht, mit dem offiziellen CoinDesk 20-Index auf Kurs zu bleiben, da dieser aktualisiert wird und sicherstellt, dass die Baskets laufend an eine professionelle Benchmark angeglichen werden.

Wie es funktioniert

1. Verbinden Sie sich mit Ihrer Börse: Stellen Sie in der Tokenwell-App eine Verbindung zu Ihrem Coinbase- oder Crypto.com-Konto her.

2. Wählen Sie Ihren Basket: Wählen Sie den CoinDesk 20 Basket von Tokenwell, der von den Index-Experten von CoinDesk Indices entwickelt wurde.

3. Weisen Sie Ihre Mittel zu: Investieren Sie mit nur wenigen Klicks, Ihre Vermögenswerte verbleiben dabei sicher auf Ihrer Börse.

4. Bleiben Sie automatisch auf Kurs: Die Methode des Smart Rebalancing stellt sicher, dass Ihr Basket im zeitlichen Verlauf mit dem offiziellen CoinDesk 20-Index auf Kurs bleibt; eine manuelle Überwachung ist damit nicht mehr notwendig.

Verfügbarkeit

- Privatanleger in den USA - aktuell verfügbar.

- Einführung für Privatanleger in Deutschland - voraussichtlich um den 31. Oktober 2025.

- Plattformen - Tokenwell-App für iOS und Android.

- Verwahrungsstelle - Die Vermögenswerte verbleiben sicher auf der eigenen Börse des Nutzers.

Gewährung von Aktienoptionen

Tokenwell freut sich ferner bekannt zu geben, dass Herrn Timothy Burgess, Chief Executive Officer und Direktor von Tokenwell, insgesamt 1.700.000 Aktienoptionen (Optionen) gewährt wurden. Die Optionen haben drei Jahre Laufzeit, können zum Preis von 0,46 $ ausgeübt werden und werden in vier gleichen Raten von jeweils 25 % alle 6 Monate über einen Zeitraum von 24 Monaten unverfallbar.

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Digital Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die Website www.tokenwell.io verwiesen. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, www.tokenwell.com zu besuchen. Alle anderen Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, X & Discord zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

