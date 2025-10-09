Werbung ausblenden

Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG

09.10.2025 / 10:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG

     Unternehmen:               Fabasoft AG
     ISIN:                      AT0000785407

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.10.2025
     Kursziel:                  26,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Die Fabasoft mit Sitz in Österreich ist ein Software-Anbieter für die
Digitalisierung und Verwaltung von Dokumenten und Prozessen bei öffentlichen
und privaten Kunden. Kern des Produktportfolios sind die sichere
Datenspeicherung in der DACH-Region und KIgestützte Wissensmanagement- und
Automatisierungslösungen. Das Ökosystem beinhaltet zudem branchen- und
anwendungsspezifische Lösungen.

Der Markt für Enterprise Content Management-Software profitiert von
anhaltendem Digitalisierungsbedarf, regulatorischen Anforderungen und
steigenden Investitionen in öffentliche Verwaltungen. Fortgeschrittene
Lösungen wie die Automatisierung von Arbeitsschritten und Prozessen durch
automatische Klassifizierung und Weiterleitung von Dokumenten sowie die
Erkennung eingehender Informationen werden noch von einer Minderheit der
Unternehmen verwendet und bieten hohes Effizienzpotential. Für öffentliche
Verwaltungen ermöglicht die KI-Übernahme von Routineaufgaben eine deutliche
Steigerung der Qualität und Geschwindigkeit der Prozessabarbeitung in Zeiten
des demografischen Wandels und Fachkräftemangels. Vonseiten mehrerer
Marktforschungsinstitute wird im Durchschnitt ein Marktwachstum von 15,1%
p.a. bis 2030 prognostiziert. Fabasoft ist der Marktführer für elektronische
Akten im öffentlichen Bereich in der DACH-Region und agiert mit hoher
Datensicherheit und starkem Spezialisierungsgrad der Softwarelösungen auch
erfolgreich am Markt für Unternehmenskunden.

Fabasoft konnte die Umsätze seit 2015/16 um 13,2% pro Jahr steigern und
erzielt konstant zweistellige EBIT-Margen. Das Geschäftsmodell des
FabasoftKonzerns zeichnet sich durch eine Kombination aus wiederkehrenden
SaaS-Erlösen (Umsatzanteil GJ 2024/25: 56,2%), projektbasiertem
Servicegeschäft (40,7%) und einem geringen Anteil von Erlösen aus
Einmallizenzen (3,1%) aus. Die wiederkehrende Umsatzbasis steigt in nahezu
jedem Quartal und dürfte getrieben durch die stärkere Fokussierung auf
Cloud-Software im Government-Bereich und nutzungsabhängige Gebühren für die
Verwendung von KI-Lösungen überproportional zunehmen. Vorauszahlungen der
Kunden ermöglichen ein negatives Working Capital und eine potentiell hohe
Free Cashflow-Conversion.

Bewertungsseitig preist der Markt bei einem EV/EBIT von 12,0 für das
laufende Geschäftsjahr unseres Erachtens nur ein Umsatz- und
Ergebniswachstum im unteren einstelligen Bereich ein, woraus sich eine
attraktive Kaufgelegenheit ergeben dürfte. Unser DCF-Modell sieht u.a. ein
Umsatzwachstum von 8,9% p.a. (CAGR 2024/25 - 2031/32) bei einem stärkeren
EBIT-Wachstum i.H.v. 11,9% vor und impliziert einen fairen Wert von 26,00
EUR je Aktie. Gemäß unserer Prognosen sinkt das EV/EBIT-Multiple bis 2027/28
auf 8,7, während unser Kursziel einem 2027/28er-Multiple von 14,2
entspricht.

Fazit: Mit ihren Softwarelösungen und Kunden wie dem deutschen Bund ist
Fabasoft ideal aufgestellt, um vom Megatrend der Digitalisierung
öffentlicher Verwaltungen sowie dem Einsatz von ECM-Lösungen in Unternehmen
zu profitieren. Damit treffen stetig steigende wiederkehrende Erlöse und
eine starke Marktposition auf eine günstige Bewertung, woraus sich aus
unserer Sicht ein attraktiver Investment Case ergibt. Wir nehmen die Aktie
des Software-Herstellers deshalb mit einer 'Kaufen'-Empfehlung und einem
DCF-implizierten Kursziel von 26,00 EUR in unsere Coverage auf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b456c49a9575cebe9e4ba67f64553575

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2210620 09.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fabasoft

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden