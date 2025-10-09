Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG 09.10.2025 / 10:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG Unternehmen: Fabasoft AG ISIN: AT0000785407 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 09.10.2025 Kursziel: 26,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Die Fabasoft mit Sitz in Österreich ist ein Software-Anbieter für die Digitalisierung und Verwaltung von Dokumenten und Prozessen bei öffentlichen und privaten Kunden. Kern des Produktportfolios sind die sichere Datenspeicherung in der DACH-Region und KIgestützte Wissensmanagement- und Automatisierungslösungen. Das Ökosystem beinhaltet zudem branchen- und anwendungsspezifische Lösungen. Der Markt für Enterprise Content Management-Software profitiert von anhaltendem Digitalisierungsbedarf, regulatorischen Anforderungen und steigenden Investitionen in öffentliche Verwaltungen. Fortgeschrittene Lösungen wie die Automatisierung von Arbeitsschritten und Prozessen durch automatische Klassifizierung und Weiterleitung von Dokumenten sowie die Erkennung eingehender Informationen werden noch von einer Minderheit der Unternehmen verwendet und bieten hohes Effizienzpotential. Für öffentliche Verwaltungen ermöglicht die KI-Übernahme von Routineaufgaben eine deutliche Steigerung der Qualität und Geschwindigkeit der Prozessabarbeitung in Zeiten des demografischen Wandels und Fachkräftemangels. Vonseiten mehrerer Marktforschungsinstitute wird im Durchschnitt ein Marktwachstum von 15,1% p.a. bis 2030 prognostiziert. Fabasoft ist der Marktführer für elektronische Akten im öffentlichen Bereich in der DACH-Region und agiert mit hoher Datensicherheit und starkem Spezialisierungsgrad der Softwarelösungen auch erfolgreich am Markt für Unternehmenskunden. Fabasoft konnte die Umsätze seit 2015/16 um 13,2% pro Jahr steigern und erzielt konstant zweistellige EBIT-Margen. Das Geschäftsmodell des FabasoftKonzerns zeichnet sich durch eine Kombination aus wiederkehrenden SaaS-Erlösen (Umsatzanteil GJ 2024/25: 56,2%), projektbasiertem Servicegeschäft (40,7%) und einem geringen Anteil von Erlösen aus Einmallizenzen (3,1%) aus. Die wiederkehrende Umsatzbasis steigt in nahezu jedem Quartal und dürfte getrieben durch die stärkere Fokussierung auf Cloud-Software im Government-Bereich und nutzungsabhängige Gebühren für die Verwendung von KI-Lösungen überproportional zunehmen. Vorauszahlungen der Kunden ermöglichen ein negatives Working Capital und eine potentiell hohe Free Cashflow-Conversion. Bewertungsseitig preist der Markt bei einem EV/EBIT von 12,0 für das laufende Geschäftsjahr unseres Erachtens nur ein Umsatz- und Ergebniswachstum im unteren einstelligen Bereich ein, woraus sich eine attraktive Kaufgelegenheit ergeben dürfte. Unser DCF-Modell sieht u.a. ein Umsatzwachstum von 8,9% p.a. (CAGR 2024/25 - 2031/32) bei einem stärkeren EBIT-Wachstum i.H.v. 11,9% vor und impliziert einen fairen Wert von 26,00 EUR je Aktie. Gemäß unserer Prognosen sinkt das EV/EBIT-Multiple bis 2027/28 auf 8,7, während unser Kursziel einem 2027/28er-Multiple von 14,2 entspricht. Fazit: Mit ihren Softwarelösungen und Kunden wie dem deutschen Bund ist Fabasoft ideal aufgestellt, um vom Megatrend der Digitalisierung öffentlicher Verwaltungen sowie dem Einsatz von ECM-Lösungen in Unternehmen zu profitieren. Damit treffen stetig steigende wiederkehrende Erlöse und eine starke Marktposition auf eine günstige Bewertung, woraus sich aus unserer Sicht ein attraktiver Investment Case ergibt. Wir nehmen die Aktie des Software-Herstellers deshalb mit einer 'Kaufen'-Empfehlung und einem DCF-implizierten Kursziel von 26,00 EUR in unsere Coverage auf. 