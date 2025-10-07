Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ukraine/Sicherheitsgarantien

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Ukraine/Sicherheitsgarantien:

"Dass die Diskussion gleich am Anfang verunglückt ist, heißt nicht, dass sie nicht geführt werden sollte. Im Gegenteil. Mit dem lahmen Hinweis, die Frage stelle sich "jetzt" nicht und allenfalls "am Ende des Prozesses", lässt sich dem Problem jedenfalls nicht ausweichen. Wer das tut, gibt im Grunde zu, dass er Frieden in der Ukraine allenfalls der nächsten oder gar übernächsten Generation zutraut. Was "danach" kommt, wie "Sicherheit" für die Ukraine aussehen könnte und was wir bereit sind, dafür zu tun, sind vielmehr Fragen, die sich jetzt stellen und die zudem helfen können, den Weg genau dahin zu ebnen."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden