Qualcomm - Mit Nachholpotenzial?
HSBC · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Mit Nachholpotenzial?
Die Halbleiterbranche ist wieder in aller Munde (siehe Analyse oben). Ein Titel, der noch ordentlich Luft bis zum Allzeithoch (230,63 USD) besitzt, ist die Qualcomm-Aktie. Besteht hier also entsprechendes Nachholpotenzial? Charttechnisch liefert der Spurt über einen wichtigen Kreuzwiderstand derzeit ein wichtiges Argument für diese These. Gemeint ist die Kombination aus den horizontalen Hürden bei 164 USD sowie dem seit November vergangenen Jahres bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 164,78 USD). Dank dieses Befreiungsschlags liegt gleichzeitig eine Bodenbildung vor, aus deren Höhe sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 205 USD ergibt. MACD und Relative Stärke (Levy) sorgen aktuell für zusätzlichen Rückenwind von der Indikatorenseite. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des diskutierten Anschlusspotenzials stellen die Hochs bei rund 180 USD ein wichtiges Etappenziel dar. Ein Rebreak des o. g. ehemaligen Kreuzwiderstands gilt es zukünftig zu verhindern. Entsprechend ist die Marke von 162 USD als Stop-Loss für neue Longengagements prädestiniert.
Qualcomm (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Qualcomm
Quelle: LSEG, tradesignal²
