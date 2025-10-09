Deutsche Bank & Bullish – Bank trifft Krypto-Welt

Wie die Kooperation zwischen einer Traditionsbank und einer Krypto-Plattform klassische Finanzstrukturen und digitale Assets enger zusammenführt – und warum das mehr ist als Symbolpolitik.

Nvidia – Chip-Gigant mit geopolitischer Rolle

Milliarden-Exporte in die Emirate und ein KI-Abkommen, das weit über Technologie hinausgeht. Was steckt wirklich hinter der neuen US-Strategie im Nahen Osten?

Core Weave – Das neue Werkzeug für KI-Entwickler

Ein junges Cloud-Unternehmen bringt eine neue Technologie für KI-Agenten auf den Markt. Warum „Serverless RL“ für Entwickler so spannend ist – und was das für Investoren bedeutet.