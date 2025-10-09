Deutsche Bank & Bullish – Bank trifft Krypto-Welt
Wie die Kooperation zwischen einer Traditionsbank und einer Krypto-Plattform klassische Finanzstrukturen und digitale Assets enger zusammenführt – und warum das mehr ist als Symbolpolitik.
Nvidia – Chip-Gigant mit geopolitischer Rolle
Milliarden-Exporte in die Emirate und ein KI-Abkommen, das weit über Technologie hinausgeht. Was steckt wirklich hinter der neuen US-Strategie im Nahen Osten?
Core Weave – Das neue Werkzeug für KI-Entwickler
Ein junges Cloud-Unternehmen bringt eine neue Technologie für KI-Agenten auf den Markt. Warum „Serverless RL“ für Entwickler so spannend ist – und was das für Investoren bedeutet.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ChipherstellerNvidia auf Rekordhoch - Börsenwert steigt gen 5 Billionen Dollarheute, 16:39 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungCybersecurity bleibt stark – und ein führender Player steht vor dem Ausbruchheute, 15:20 Uhr · onvista