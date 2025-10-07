Werbung ausblenden

US-Anleihen: Kursgewinne

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,22 Prozent auf 112,64 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,12 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten standen nicht auf dem Kalender. Der Regierungsstillstand ("Shutdown") hielt an. Ein Ende ist nicht in Sicht. Seit Mittwoch sind in den USA viele Regierungsmitarbeiter im Zwangsurlaub, nachdem zuvor Verhandlungen der Parteien zur Beilegung eines Haushaltsstreits gescheitert waren. In dieser Woche dürften daher von den wichtigen Konjunkturdaten nur das am Freitag anstehende Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht werden, falls der Shutdown nicht vorher beendet wird./jsl/he

