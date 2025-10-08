Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 35 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,20 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie trägt zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch", womit Kian Abouhossein in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seinen optimistischen Erwartungen für die Quartalszahlen Ende Oktober Rechnung trägt. Er hob seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2027 an und verwies auf seine nun höheren Annahmen für die Erträge. Dies werde durch höhere Kosten nur teilweise zunichtegemacht, schrieb er./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST

