Bitcoin: Das digitale Gold erobert das globale Finanzsystem

Während Asset-Manager US-Staatsanleihen abstoßen, fließt Kapital in Gold und Bitcoin. Der digitale Wertspeicher erreicht ein Rekordhoch, profitiert von klaren Gesetzen – und wird zum Symbol einer neuen, unabhängigen Geldordnung.

Bitcoin verdrängt US-Staatsanleihen An den Finanzmärkten findet eine leise Revolution statt: Institutionelle Anleger, Fondsmanager und Vermögensverwalter trennen sich in großem Stil von US-Staatsanleihen – und setzen stattdessen auf Gold und Bitcoin. Milliardenbeträge fließen in Vermögenswerte, die sich staatlicher Kontrolle entziehen und auf Knappheit statt Schulden basieren. Gold und Bitcoin werden zu den neuen Sicherheitsankern in einer Welt, in der das Vertrauen in Papiergeld bröckelt.







Endlos Zertifikat: Bitcoin Future DW541H Quelle: DZ BANK: Geld 08.10. 16:55:35, Brief 08.10. 16:55:35 75,65 EUR 75,80 EUR 0,76% Basiswertkurs: 123.080,00 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: CME , 16:46:04 Basispreis - Knock-Out-Barriere - Hebel - Abstand zum Basispreis in % - Abstand zum Knock-Out in % - Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,001

