Werbung ausblenden
Werbung von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Bitcoin: Das digitale Gold erobert das globale Finanzsystem

DZ BANK · Uhr
Artikel teilen:

Bitcoin: Das digitale Gold erobert das globale Finanzsystem


Während Asset-Manager US-Staatsanleihen abstoßen, fließt Kapital in Gold und Bitcoin. Der digitale Wertspeicher erreicht ein Rekordhoch, profitiert von klaren Gesetzen – und wird zum Symbol einer neuen, unabhängigen Geldordnung.

Bitcoin verdrängt US-Staatsanleihen

An den Finanzmärkten findet eine leise Revolution statt: Institutionelle Anleger, Fondsmanager und Vermögensverwalter trennen sich in großem Stil von US-Staatsanleihen – und setzen stattdessen auf Gold und Bitcoin. Milliardenbeträge fließen in Vermögenswerte, die sich staatlicher Kontrolle entziehen und auf Knappheit statt Schulden basieren. Gold und Bitcoin werden zu den neuen Sicherheitsankern in einer Welt, in der das Vertrauen in Papiergeld bröckelt.




 
 

Endlos Zertifikat: Bitcoin Future

DW541H
Quelle: DZ BANK: Geld 08.10. 16:55:35, Brief 08.10. 16:55:35
75,65 EUR 75,80 EUR 0,76% Basiswertkurs: 123.080,00 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: CME , 16:46:04
Basispreis - Knock-Out-Barriere -
Hebel - Abstand zum Basispreis in % -
Abstand zum Knock-Out in % - Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,001

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen
Dax Vorbörse 07.10.2025
Moderate Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt erwartetgestern, 08:26 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden