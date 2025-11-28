CME Ausfall | Bullen vs Bären wer gewinnt? | China Autonomie & Japan Inflation

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



An der Wall Street kam es heute früh zu einem technischen Zwischenfall: Der Handel mit US-Aktienfutures wurde gestoppt, nachdem es in einem Rechenzentrum der Chicago Mercantile Exchange ein Kühlungsproblem gab. Betroffen waren Dow-, S&P- und Nasdaq-Futures, die zuvor jeweils leicht im Plus lagen.



Die CME erklärte, dass der Ausfall im CyrusOne-Rechenzentrum mehrere Märkte pausieren ließ. Anleihehandel und Metalle wurden bereits wieder aufgenommen, und wie angekündigt startete der Handel mit Aktienfutures um 8:30 Uhr Eastern Time erneut. Danach zogen die Futures sofort wieder an – der Dow zeitweise +100 Punkte, der Nasdaq +0,4 %, der S&P 500 +0,2 %.



Die Störung trifft auf einen ohnehin volatilen Handelstag: den Freitag nach Thanksgiving, traditionell mit sehr dünnen Umsätzen und entsprechend größeren Kursausschlägen. Gleichzeitig endet heute der Monat November – ein schwacher Tech-Monat, der aber trotzdem mit einer starken Woche endet: Der Dow über +2 %, der S&P rund +3 % und der Nasdaq etwa +4 %.



00:00 Intro

00:55 Überblick

01:55 Rückblick Woche: Starke Rallye

03:42 CME Ausfall: Auswirkungen

04:59 10-jährige Staatsanleihen | Zinssenkung | Bitcoin

07:10 Asien: China | Taiwan | Korea

10:04 Meldungen: Puma | M&As | Pharma-Sektor

11:06 Bullen vs. Bären wer gewinnt?

15:02 Geopolitik: Ukraine | Israel | Venezuela

16:26 EU Inflationsdaten: Frankreich | Italien | Deutschland

17:33 Bank of Japan | Taiwan BIP Prognose gut

19:16 Meldungen: Kaffeepreise | Jefferies | OPEC+ u.v.m.

21:52 Ausblick nächste Woche

23:24 Novo Nordisk | John Deere | Five Below

24:15 Konferenzen nächste Woche



