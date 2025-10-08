DAX startet verhalten: BMW unter Druck, ABB mit Milliarden-Deal
Der deutsche Leitindex startet leicht verhalten in den Handel größere Impulse bleiben zunächst aus. Auch die US-Indikationen zeigen sich richtungslos. In Asien schloss der Nikkei mit Abschlägen und Anleger agieren heute vorerst vorsichtig.
Makroökonomischer Überblick:
Ein unerwartet starker Rückgang der deutschen Industrieproduktion um 4,3 Prozent im August schürt Sorgen um die konjunkturelle Widerstandskraft Europas. Erwartet war lediglich ein Minus von 1 Prozent. Später richtet sich der Blick über den Atlantik. Um 20:00 Uhr MESZ veröffentlicht die US-Notenbank die FOMC-Minutes zur September-Sitzung ein Schlüsselereignis für Hinweise auf die künftige Zinspolitik.
Im Fokus:
BMW zeigt sich vorbörslich schwach. Der Münchner Autobauer hat seine Jahresziele gekappt belastet von einer anhaltend schwachen Nachfrage in China und verschobenen Zollrückerstattungen. Besonders kritisch ist das drastisch gesenkte Ziel für den operativen Barmittelfluss was die Liquiditätsperspektive trübt.
Ganz anders das Bild bei ABB. Die Aktie legt zu nachdem der Schweizer Technologiekonzern den Verkauf seiner Robotik-Sparte an die japanische SoftBank Group bekanntgegeben hat. Der Deal hat ein Volumen von knapp 5,4 Milliarden US-Dollar und soll bis 2026 abgeschlossen sein. ABB erwartet einen Buchgewinn von rund 2,4 Milliarden US-Dollar ein strategischer Schritt der den Fokus auf margenstarke Kernbereiche schärfen soll.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN08P1
|3,18
|45,080463 USD
|13,26
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6NGW
|2,91
|24693,863892 Punkte
|23,35
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG6354
|14,22
|23022,720565 Punkte
|16,13
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG9L3Q
|8,26
|23617,999957 Punkte
|31,09
|Open End
|Unilever PLC
|Bull
|HB4RC5
|1,48
|35,588923 EUR
|2,79
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2025; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Hannover Rück SE
|Call
|UG540L
|0,33
|307,793594 EUR
|11,98
|18.03.2026
|RENK Group AG
|Call
|UG78VH
|1,53
|72,00 EUR
|4,33
|17.12.2025
|Gold
|Call
|UG4GD6
|94,06
|3000,00 USD
|3,66
|20.03.2026
|Mercedes-Benz Group AG
|Call
|UG1WG3
|0,49
|60,00 EUR
|11,39
|16.06.2027
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UG1RB8
|2,87
|150,00 USD
|5,59
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2025; 09:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UG5Z1P
|7,97
|22356,817351 Punkte
|12
|Open End
|E.ON SE
|Long
|UG3Z0W
|21,16
|14,146894 EUR
|8
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG6P39
|6,64
|1507,912011 EUR
|5
|Open End
|Andritz AG
|Long
|UG04LC
|0,92
|53,109272 EUR
|10
|Open End
|Walmart Inc.
|Long
|UG1078
|0,85
|92,938108 USD
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2025; 09:40 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–