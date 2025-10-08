DAX startet verhalten: BMW unter Druck, ABB mit Milliarden-Deal

Der deutsche Leitindex startet leicht verhalten in den Handel größere Impulse bleiben zunächst aus. Auch die US-Indikationen zeigen sich richtungslos. In Asien schloss der Nikkei mit Abschlägen und Anleger agieren heute vorerst vorsichtig.

Makroökonomischer Überblick:

Ein unerwartet starker Rückgang der deutschen Industrieproduktion um 4,3 Prozent im August schürt Sorgen um die konjunkturelle Widerstandskraft Europas. Erwartet war lediglich ein Minus von 1 Prozent. Später richtet sich der Blick über den Atlantik. Um 20:00 Uhr MESZ veröffentlicht die US-Notenbank die FOMC-Minutes zur September-Sitzung ein Schlüsselereignis für Hinweise auf die künftige Zinspolitik.

Im Fokus:

BMW zeigt sich vorbörslich schwach. Der Münchner Autobauer hat seine Jahresziele gekappt belastet von einer anhaltend schwachen Nachfrage in China und verschobenen Zollrückerstattungen. Besonders kritisch ist das drastisch gesenkte Ziel für den operativen Barmittelfluss was die Liquiditätsperspektive trübt.

Ganz anders das Bild bei ABB. Die Aktie legt zu nachdem der Schweizer Technologiekonzern den Verkauf seiner Robotik-Sparte an die japanische SoftBank Group bekanntgegeben hat. Der Deal hat ein Volumen von knapp 5,4 Milliarden US-Dollar und soll bis 2026 abgeschlossen sein. ABB erwartet einen Buchgewinn von rund 2,4 Milliarden US-Dollar ein strategischer Schritt der den Fokus auf margenstarke Kernbereiche schärfen soll.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN08P1 3,18 45,080463 USD 13,26 Open End DAX® Bear UG6NGW 2,91 24693,863892 Punkte 23,35 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG6354 14,22 23022,720565 Punkte 16,13 Open End DAX® Bull UG9L3Q 8,26 23617,999957 Punkte 31,09 Open End Unilever PLC Bull HB4RC5 1,48 35,588923 EUR 2,79 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2025; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Hannover Rück SE Call UG540L 0,33 307,793594 EUR 11,98 18.03.2026 RENK Group AG Call UG78VH 1,53 72,00 EUR 4,33 17.12.2025 Gold Call UG4GD6 94,06 3000,00 USD 3,66 20.03.2026 Mercedes-Benz Group AG Call UG1WG3 0,49 60,00 EUR 11,39 16.06.2027 Dell Technologies Inc. Call UG1RB8 2,87 150,00 USD 5,59 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2025; 09:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG5Z1P 7,97 22356,817351 Punkte 12 Open End E.ON SE Long UG3Z0W 21,16 14,146894 EUR 8 Open End Rheinmetall AG Long UG6P39 6,64 1507,912011 EUR 5 Open End Andritz AG Long UG04LC 0,92 53,109272 EUR 10 Open End Walmart Inc. Long UG1078 0,85 92,938108 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2025; 09:40 Uhr;

