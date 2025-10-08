EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 117.771 Orders im September, Kryptohandel ab sofort mit Limitorders

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 117.771 Orders im September, Kryptohandel ab sofort mit Limitorders



Düsseldorf, 8. Oktober 2025

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat September 117.771 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 18,89 % gegenüber dem Vormonat (+140,32 % ggü. September 2024).

September 2025 August 2025 September 2024 Orders gesamt 117.771 99.058 49.006 Wertpapier–Orders 114.592 96.705 44.888 Future–Kontrakte 8.170 5.106 8.969

Im September lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 174,45 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 11,24 % gegenüber dem Vormonat (+37,87 % ggü. September 2024). Per 30.09.2025 wurden bei der sino AG 300 Depots betreut (+0,67 % ggü. Vormonat).

Der Handel im Bereich Kryptowährungen ist ab sofort auch mit Limitorders möglich. Mit dem Limit-Handel können sino Kunden Kauf- und Verkaufsaufträge zu einem festgelegten Kurs platzieren. So behalten sie die volle Kontrolle über die Orders und können gezielt auf Marktbewegungen reagieren.

Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550

