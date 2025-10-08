Werbung ausblenden

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 117.771 Orders im September, Kryptohandel ab sofort mit Limitorders

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 117.771 Orders im September, Kryptohandel ab sofort mit Limitorders

08.10.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 8. Oktober 2025

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat September 117.771 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 18,89 % gegenüber dem Vormonat (+140,32 % ggü. September 2024).

 September 2025August 2025September 2024
Orders gesamt117.77199.05849.006
Wertpapier–Orders114.59296.70544.888
Future–Kontrakte8.1705.1068.969

Im September lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 174,45 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 11,24 % gegenüber dem Vormonat (+37,87 % ggü. September 2024). Per 30.09.2025 wurden bei der sino AG 300 Depots betreut (+0,67 % ggü. Vormonat).

Der Handel im Bereich Kryptowährungen ist ab sofort auch mit Limitorders möglich. Mit dem Limit-Handel können sino Kunden Kauf- und Verkaufsaufträge zu einem festgelegten Kurs platzieren. So behalten sie die volle Kontrolle über die Orders und können gezielt auf Marktbewegungen reagieren.

08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart
EQS News ID:2209356
Ende der MitteilungEQS News-Service

2209356 08.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
sino

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden