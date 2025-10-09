EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Michaela Förtsch, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.10.2025 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Michaela Nachname(n): Förtsch

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Förtsch Position: Michaela Förtsch steht in enger Beziehung zu Bernd Förtsch

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

flatexDEGIRO AG

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 30,60 EUR 76.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 30,60 EUR 76.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

09.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: flatexDEGIRO AG Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 60312 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.flatexdegiro.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101142 09.10.2025 CET/CEST