EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Michaela Förtsch, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2025 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michaela
Nachname(n): Förtsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Bernd
Nachname(n): Förtsch
Position: Michaela Förtsch steht in enger Beziehung zu Bernd Förtsch

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
flatexDEGIRO AG

b) LEI
529900IRBZTADXJB6757 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
30,60 EUR 76.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
30,60 EUR 76.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


09.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO AG
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.flatexdegiro.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101142  09.10.2025 CET/CEST

