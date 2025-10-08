EQS-News: voxeljet AG: StaRUG-Plan rechtskräftig

EQS-News: voxeljet AG / Schlagwort(e): Rechtssache

voxeljet AG: StaRUG-Plan rechtskräftig



08.10.2025 / 12:15 CET/CEST

Augsburg, 8. Oktober 2025 – voxeljet AG teilt mit, dass gestern das Landgericht München I die gegen den Planbestätigungsbeschluss des Amtsgerichts München eingelegte sofortige Beschwerde verworfen hat. Der StaRUG-Plan der voxeljet AG ist damit rechtskräftig.

Wie bereits kommuniziert, hatte das Amtsgericht München den StaRUG-Plan am 3. Juli 2025 bestätigt, nachdem die Mehrheit der abstimmenden Gruppen dem StaRUG-Plan im Erörterungs- und Abstimmungstermin vom selben Tag zugestimmt hatte.

Wie ebenfalls bereits kommuniziert, erstmals am 30. April 2025, sieht der Plan unter anderem eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der voxeljet AG auf null Euro als Teil der Kapitalmaßnahmen vor. Dies führt zu einem Ausscheiden der aktuellen Aktionäre. Mit der Umsetzung der weiteren Kapitalmaßnahmen des StaRUG-Plans wird die voxeljet AG neue Liquidität aus einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss in Höhe von EUR 2.500.000 erhalten. Darüber hinaus wird die voxeljet AG unter anderem von finanziellen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt EUR 3.500.000 befreit.

Nachdem der Plan nun rechtskräftig ist, wird die Umsetzung des Plans zeitnah erfolgen.

Kontakt:

Johannes Pesch

Director Purchasing, Business Development & Investor Relations

Phone: +49 (821) 7483 172

johannes.pesch@voxeljet.de

08.10.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: voxeljet AG Paul-Lenz-Str. 1a 86316 Friedberg Deutschland Telefon: +49 821 7483 100 Internet: www.voxeljet.de ISIN: US92912L2060 WKN: A2QBGM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2209982

