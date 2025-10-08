

FUCHS übernimmt langjährigen Schweizer Vertriebspartner ASEOL SUISSE AG und baut Marktpräsenz weiter aus

Mannheim, 8. Oktober 2025 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe übernimmt ihren langjährigen Vertriebspartner ASEOL SUISSE AG. Das Unternehmen wird im Laufe des Jahres 2025 mit der bestehenden Tochtergesellschaft FUCHS SWISS LUBRICANTS AG vereint.

In der FUCHS SWISS LUBRICANTS AG waren bereits im Juni 2025 die Aktivitäten der im Jahr 2024 übernommenen Schweizer Tochtergesellschaft der LUBCON-Gruppe sowie des ebenfalls 2024 erworbenen Schmierstoffspezialisten STRUB & Co. AG zusammengeführt worden. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und bedient neben der klassischen Metallbearbeitungsindustrie auch weitere Marktsegmente wie beispielsweise die Medizintechnik, die Automobilindustrie sowie die Halbleiter- und Pharmaindustrie. Der Hauptsitz bleibt in Reiden im Kanton Luzern und dient zugleich als Entwicklungs- und Produktionsstandort.

Mit der jüngsten Transaktion will FUCHS seine Präsenz im Schweizer Markt weiter ausbauen und hier seine Wachstumspläne realisieren. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags und der Eigentumsübergang erfolgten am 7. Oktober 2025. „Durch die Übernahme von ASEOL, einem Schmierstoffexperten im industriellen Bereich mit hoher Kompetenz, können wir alle Schweizer Aktivitäten unter einem Dach bündeln, von Synergieeffekten profitieren und unsere Nähe zu den Kunden stärken“, erklärte Dr. Mario Gehrlein, Geschäftsführer der FUCHS SWISS LUBRICANTS AG. „Mit der geplanten Eingliederung des bisher größten langjährigen Schweizer FUCHS-Vertriebspartners in die FUCHS SWISS LUBRICANTS AG schaffen wir einen einheitlichen Marktauftritt und sind in der Lage, unseren Kunden und Partnern ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio für unterschiedlichste Branchen aus einer Hand zu bieten.“



Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.800 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 42 Produktions-standorten und mit 71 operativen Gesellschaften.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: FUCHS SE

Schlagwort(e): Unternehmen

