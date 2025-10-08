JACQUET METALS SA: Statement in Compliance With the Article 223-16 of the General Regulation of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des Marchés Financiers)
Business Wire · Uhr
Regulatory News:
JACQUET METALS SA (Paris:JCQ):
|
Date
|
Total number of shares
|
Number of theoretical voting rights
|
September 30, 2025
|
21 531 967
|
31 280 949
The total number of exercisable voting rights attached to these 21 531 967 shares is 30 067 345, taking into account the 1 213 604 treasury shares held by JACQUET METALS SA and stripped of voting rights under Articles L.225-111 and L.225-210 of the French Commercial Code.
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251008609470/en/
JACQUET METALS SA
Das könnte dich auch interessieren
Deutschland besonders betroffenEU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppelngestern, 16:31 Uhr · dpa-AFX
Thyssenkrupp & Co.Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter anheute, 10:02 Uhr · dpa-AFX
Österreichischer StahlkonzernVoestalpine fordert zusätzlich zu EU-Stahlzöllen weitere Schritteheute, 15:27 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis