Werbung ausblenden

JACQUET METALS SA: Statement in Compliance With the Article 223-16 of the General Regulation of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des Marchés Financiers)

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

JACQUET METALS SA (Paris:JCQ):

Date

Total number of shares

Number of theoretical voting rights

September 30, 2025

21 531 967

31 280 949

The total number of exercisable voting rights attached to these 21 531 967 shares is 30 067 345, taking into account the 1 213 604 treasury shares held by JACQUET METALS SA and stripped of voting rights under Articles L.225-111 and L.225-210 of the French Commercial Code.

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251008609470/en/

JACQUET METALS SA

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Jacquet Metal Service

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppelngestern, 16:31 Uhr · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Thyssenkrupp & Co.
Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter anheute, 10:02 Uhr · dpa-AFX
Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an
Kupferpreis-Aufschlag steigt stark
Aurubis-Aktie erreicht Rekord-Hochgestern, 14:12 Uhr · dpa-AFX
Aurubis-Aktie erreicht Rekord-Hoch
Österreichischer Stahlkonzern
Voestalpine fordert zusätzlich zu EU-Stahlzöllen weitere Schritteheute, 15:27 Uhr · Reuters
Voestalpine fordert zusätzlich zu EU-Stahlzöllen weitere Schritte
Kupferkonzern
Aurubis will Kapitalrendite langfristig steigernheute, 10:13 Uhr · dpa-AFX
Aurubis will Kapitalrendite langfristig steigern
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden